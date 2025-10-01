El eco del Grillito: Cri-Cri renace en el corazón de los mexicanos

Con el FESTIN MUSTIN 2025

A 91 años de su creación, la voz de Francisco Gabilondo Soler sigue en la memoria colectiva

Músicos, artistas y familias se reúnen a celebrar la infancia como territorio de imaginación y resistencia

Por Arturo Arellano

Como si se tratara de un genuino ‘rockstar’ o ‘influencer millennial’, al hablar de Cri-Cri el público sonríe. Y es que, sin duda, evoca la infancia, los juegos, las canciones, las historias y los personajes entrañables que han quedado grabados en varias generaciones. Cri-Cri es sinónimo de imaginación, ternura y creatividad, gracias al genio de su creador: Francisco Gabilondo Soler.

Por ello, del 5 de octubre al 5 de noviembre se llevará a cabo el FESTIN MUSTIN CRI-CRI 2025 (Festival Internacional Musical Teatral Infantil Cri-Cri), con actividades en distintos puntos de la República Mexicana. El objetivo es celebrar los 91 años de la creación del Grillito Cantor y rendir homenaje a su creador, a 118 años de su nacimiento.

En entrevista, Tiburcio Gabilondo, hijo del compositor, recuerda que la primera edición del festival se realizó el año pasado, con motivo del 90 aniversario de Cri-Cri. “Ahora vamos con más eventos, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes lugares, porque nuestro país es amplio y Cri-Cri es para todos”, señala.

El festival arrancará en la Ciudad de México con un concierto en la Plaza Coyoacán, que contará con la participación de profesionales de Bellas Artes y una orquesta. Ese mismo día comienzan las actividades en Aguascalientes, donde la Orquesta Sinfónica local presentará un espectáculo multidisciplinario con coros, ballet y música, todos los domingos de octubre. “Son eventos muy familiares y accesibles”, añade Tiburcio.

Posteriormente, se realizará un concierto didáctico auspiciado por la Universidad Veracruzana, con el grupo Nematatlín, que interpretará los temas de Cri-Cri con marimba. “Suena muy bonito”, comenta. En Mérida se ofrecerá una conferencia sobre la importancia de Cri-Cri y la radio en sus primeros años. Más adelante, en Monterrey, se presentará un libro con una pictografía del personaje, donde artistas reinterpretan sus canciones a través de la pintura.

Uno de los proyectos más esperados es la publicación de un libro de historietas, basado en un texto original de Francisco Gabilondo Soler escrito en 1960. “No lo reescribimos, pero sí lo redibujamos. El primero será sobre la canción ‘La Cacería’ es la del conejo Blas. Nos gusta mucho el formato de historieta porque es una manera de iniciar a los niños en la lectura. Estará disponible en formato digital e impreso”, explica.

Cri-Cri a la vanguardia

Cri-Cri también tiene presencia en todas las plataformas digitales: Instagram, Facebook, YouTube, y cuenta con miles de seguidores. “Incluso tiene su plaquita. El Grillito sigue manteniendo su esencia, pero adaptándose a las nuevas tecnologías. Cuando un material es bueno, solo hay que encontrar el método para acercarlo a las nuevas generaciones”, afirma.

Tiburcio destaca que “un niño siempre acepta un buen material. Si lo sientas a leer un cuento, no se trata tanto de los medios, sino de la convivencia y del tiempo de calidad con la familia”.

Sobre el legado musical, comenta que su padre dejó algunos borradores, pero fue muy ordenado. “Si ya tenía una canción lista, la sacaba; si no, solo eran ideas sueltas. De las 226 canciones que compuso para la serie de Cri-Cri, se cantaron en radio al menos una vez. De esas, se grabaron 121 temas. Como ocurre con muchos compositores, algunas canciones gustan más que otras, pero ‘Mi amigo Hans’, ‘Pobre Cucú’, ‘La Sirenita’ tambie´nso n muy buenas y lo que hemos hecho estos años es darlas a conocer, sin dejar de lado los clásicos que todos conocen y quieren”.

“La Sirenita”, por ejemplo, fue compuesta entre 1957 y 1959, en los últimos años del programa, que terminó en 1961. “No se pudo exponer tanto esa canción, pero es buenísima. Se grabó en el último disco del maestro. Es uno de esos tesoros que se quedan guardados y ahora buscamos la oportunidad de que se dé a conocer. Por ejemplo, Mario Iván Martínez, que tiene varios shows alrededor de Cri-Cri, la incluye en su espectáculo”.

Aunque esta vez no pudieron coincidir, Tiburcio reconoce a Mario Iván como “el gran embajador de la música de Cri-Cri”, y celebra su espectáculo “Que dejen toditos los sueños abiertos”.

Finalmente, Tiburcio Gabilondo invita a todos a redescubrir a Cri-Cri: “En un país como México, tan vasto en artistas, a veces creemos que ya conocemos todas las obras, pero hay mucho más por descubrir”.

Francisco Gabilondo

Soler: el Grillito Cantor

Francisco Gabilondo Soler (1907–1990), conocido como Cri-Cri, fue un compositor, escritor y divulgador científico mexicano. Su legado musical abarca más de 200 canciones infantiles que han marcado generaciones. Con personajes como “El ratón vaquero”, “La patita”, “Los tres cochinitos” y “El chorrito”, Cri-Cri creó un universo sonoro lleno de imaginación, humor y ternura.

Su programa de radio, iniciado en 1934, se convirtió en un referente de la cultura infantil en México y América Latina. Además de su talento musical, Gabilondo Soler fue un apasionado de la astronomía y la literatura, lo que se refleja en la profundidad y diversidad de sus composiciones.

Cri-Cri no solo es un ícono de la infancia mexicana, sino un símbolo de creatividad, sensibilidad y amor por la niñez. Su obra sigue viva, adaptándose a nuevos formatos y generaciones, sin perder su esencia.

Eventos principales sobre Cri-Cri en octubre 2025

📍 Coyoacán, CDMX

Evento: Concierto homenaje “Siempre Cri-Cri… Suena en Coyoacán”

Fecha: 5 de octubre, 12:00 h

Lugar: Jardín Hidalgo

Participan: Banda Sinfónica de Coyoacán, Coro Infantil del INBAL

Canciones: “El Chorrito”, “El Comal y la olla”, “El Jicote aguamielero”

Inicia el FESTIN MUSTIN 2025

📍 Aguascalientes

Evento: “Érase una vez Cri-Cri”

Fechas: 5 de octubre (18:30 h) y domingos de octubre (12:30 h)

Lugar: Teatro Aguascalientes

Participan: Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Coros de Jesús María y Cantarte

📍 Veracruz

Evento: “¿Quién es el que canta ahí?”

Fecha: 23 de octubre, 11:00 h

Lugar: Auditorio de Difusión Cultural UV

Participan: Ballet Folklórico del Puerto, grupo Nematatlín

Entrada: Gratuita

📍 Monterrey, Nuevo León

Evento: Exposición “¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri.”

Lugar: Museo del Noreste (MUNE)

Vigencia: Hasta el 18 de enero de 2026

Contenido: Memorabilia inédita y canciones poco conocidas

📍 Mérida, Yucatán

Evento: Conferencia “Cri-Cri y la radio temprana”

Ponente: Tiburcio Gabilondo Gallegos

Fecha: 25 de octubre

Lugar: Gran Museo Maya, Centro de Convenciones Siglo XXI

Motivo: 35 aniversario del IMER en Yucatán

Actividades complementarias

CDMX : Presentación de la historieta “La Cacería”, parte de “Aventuras de Cri-Cri”, ahora en libro digital e impreso.

: Presentación de la historieta “La Cacería”, parte de “Aventuras de Cri-Cri”, ahora en libro digital e impreso. Monterrey: Libro “El imaginario de Cri-Cri” con obras plásticas, presentado el 19 de octubre a las 10:00 h en Auditorio HEB, Cintermex (FIL2025).

Francisco Gabilondo Soler (1907–1990), conocido como Cri-Cri, fue un compositor, escritor y divulgador científico mexicano. Su legado musical abarca más de 200 canciones infantiles que han marcado generaciones. Con personajes como “El ratón vaquero”, “La patita”, “Los tres cochinitos” y “El chorrito”, Cri-Cri creó un universo sonoro lleno de imaginación, humor y ternura.