Gala de Eliminación de LCDLFMX registra más de 25 millones de votos

Con una audiencia de más de 14.6 millones de televidentes

El influencer Aaron Mercury fue el noveno eliminado de esta temporada

En su novena Gala de Eliminación, La Casa de los Famosos México se mantiene como el programa dominical más visto, alcanzando una audiencia de más de 14.6 millones de televidentes.

El público reiteró la gran empatía que ha desarrollado por las celebridades del reality e impuso un nuevo récord al contabilizar más de 25.3 millones de votos emitidos ayer en la Gala para apoyar a sus favoritos.

La votación registrada determinó que el influencer Aaron Mercury fuera el noveno eliminado de esta temporada, tras permanecer 64 días en la casa.

Los seis finalistas que continúan en la competencia son: Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentra en la realidad de las personalidades que habitan la casa y que, aislados totalmente del mundo exterior, tienen que convivir 24 horas al día sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin censura.

