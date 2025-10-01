“Jazz Fusion Night” emprende una gira latinoamericana que promete sacudir la escena

Con un elenco de lujo

Llega a México este 17 de octubre en El Cantoral

Jazz Fusion Night es un encuentro multicultural que reúne a músicos de distintas latitudes en un mismo escenario. Este proyecto, que ya se presentó con éxito en países como Argentina y Brasil, se ha consolidado como un espacio único para la experimentación y la fusión de estilos. En esta nueva edición, la propuesta se expande hacia una esperada gira por Latinoamérica que incluirá presentaciones en Brasil, Bolivia, Perú, México, Guatemala y Chile.

La magia ocurre cuando destacados músicos de la escena internacional del jazz fusión se unen para crear una atmósfera irrepetible, donde la música trasciende fronteras y conecta al público en una misma experiencia. Jazz Fusion Night combina elementos del jazz tradicional con influencias de diversos géneros musicales, ofreciendo un repertorio ecléctico, vibrante y en constante diálogo con la innovación.

En esta oportunidad, el escenario contará con un elenco de lujo:

Dr. Ed Calle (USA) – saxofón

Lisandro Pidre (Argentina) – teclados

Max Gerl (USA) – bajo

Julio Alberto (Guatemala) – guitarra

Brian Anadon (Perú) – composición y batería

La esencia de Jazz Fusion Night radica en la sinergia que se genera entre artistas de diferentes países, logrando una interacción tan natural y fluida que parece la de una banda que ha compartido escenario durante toda la vida.

El espectáculo está pensado para todo tipo de público, desde los apasionados del jazz hasta quienes se acercan por primera vez al género. Esa apertura convierte cada función en un encuentro diverso, vibrante y lleno de energía, reafirmando a Jazz Fusion Night como una de las propuestas más atractivas de la escena musical contemporánea.

Dr. Ed Calle (USA) la leyenda del jazz latino en saxofón, ganador del Premio Grammy® Latino al Mejor Álbum Instrumental (2015) y cinco veces nominado al Grammy®. Ha grabado en más de 10.000 canciones y ha tocado con cientos de artistas que van desde Frank Sinatra a Santana, Ricky Martin, Celia Cruz y The Bee Gees , ha grabado para películas de Sylvester Stallone y Andy García, ha tocado en la Casa Blanca y fue el director musical de la primera transmisión de los Latin Grammys entre muchos otros acontecimientos.

Lisandro Pidre (Argentina) en teclados. Tecladista de la legendaria banda “Álvaro López & Res Q Band” es productor, film composer y arreglador. Como músico ha compartido escenario con Dave Weckl, Noel Schajris, Federico Malaman, Horacio “el negro” Hernández, Jesús Molina y Stu Hamm entre otros.

Max Gerl (USA) en bajo. Ha actuado internacionalmente en escenarios como el Monterey Jazz Festival, el North Sea Jazz Festival y el Ronnie Scott’s Jazz Club.. Tras terminar la escuela secundaria, estudió en el Berklee College of Music en Boston con maestros como John Patitucci y Hal Crook. Trabajó con Dan Kye, Makaya McCraven, James Francies, Stanley Clarke, Tia Fuller, Shaun Martin, Bernard Wright y Chris Cheek, entre otros.

Julio Alberto (Guatemala) en guitarra. Productor y músico guatemalteco que ha destacado en la escena del jazz y pop internacional, tocando junto al baterista y leyenda del jazz fusión; Dave Weckl. ⁠ Tiene créditos en canciones junto a Eric Marienthal, ⁠es guitarrista de la agrupación “Res Q Band” dirigida por el baterista Álvaro López.

Brian Anadon (Perú) en batería. Músico, productor y capacitador que ha compartido escenario y grabaciones con artistas como John Patitucci, Eric Marienthal, Ricardo Nolé, Oscar Stagnaro y Junior Braguinha entre muchos otros. Brian es el ideólogo y creador de Jazz Fusion Night.

FECHAS PERÚ: Fecha: 8 de Octubre – 19hs BRASIL: Fecha: 10 de Octubre – 20hs BOLIVIA Fecha: 11 de Octubre – 20hs CHILE: Fecha: 13 de Octubre – 20hs GUATEMALA: Fecha: 15 de Octubre – 20hs MÉXICO: Fecha: 17 de Octubre – 21hs Lugar: El Cantoral – Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez, CDMX, México. Entradas: Ticketmaster