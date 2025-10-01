Con Ley General de Aguas se devuelve el agua a la nación, afirma Sheinbaum Pardo

Iniciativa enviada a San Lázaro

“Es una buena forma de celebrar el primer año de Gobierno”, resalta la Jefa del Ejecutivo Federal

En el marco de su primer año de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de devolver el agua como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho.

“Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno. En el ‘92, en la época de Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, que es transmisible y vendible, por privados, entre privados. Eso generó no solamente descontrol en las concesiones, porque muchas veces ni siquiera avisaban a la Conagua, sino que, además, un uso excesivo, porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión.

“Entonces, eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país. El agua es un recurso escaso, el agua potable, en muchos lugares del país, en la mayor parte en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla. El agua, por la Constitución, es un recurso de la nación, y se puede concesionar. Lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión; ni tampoco transmitir los títulos de concesión, si hay cambio de uso de suelo. Entonces, el día de hoy estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la nación”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Abundó que su recuperación es un instrumento indispensable para el desarrollo nacional y con esta iniciativa se implementan esquemas transparentes para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sea quien realice su ordenamiento, evitando que las concesiones sean una mercancía entre privados.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, puntualizó que la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacional, se trata de una visión humanista que garantiza el uso eficiente del agua como un derecho y no un privilegio, además de que lo considera un recurso estratégico.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que la expedición de la Ley General de Aguas tiene el objetivo de sentar las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, define las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios de agua, entre otras propuestas. Por su parte, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se trata de un profundo cambio en el que agua se reconoce como un bien estratégico, por ello:

Se le da ordenamiento a las concesiones: El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares. Toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad del agua. Se eliminan los cambios de uso. Se crea un nuevo Registro Nacional del Agua. Se da certeza jurídica para todos los usuarios del agua.

Se combate el uso indebido del agua: Con el fortalecimiento del procedimiento para la imposición de sanciones y multas. Se incrementan las sanciones.

Se combate el robo del agua y el mercado negro: Se crea un capítulo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.

Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales: toda el agua que ingrese será reasignada mediante planeación estratégica

Se evita el acaparamiento del agua al limitar el pago de la cuota de garantía a un máximo de 5 años

Se garantiza la eficiencia del uso del agua: se promueve la tecnificación, se fortalecen los mecanismos para medir el uso del agua y se restablecerá la regulación correspondiente para la captación de agua pluvial.

Se promueve la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo.

México descarta negociar Tratado de Aguas con EU,

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó en que México no renegociará el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos y pagará lo que le corresponde al finalizar octubre.

Sostuvo que los gobernadores del norte están de acuerdo en otorgar lo que les corresponde, mientras Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó que haya afectaciones a productores.

No tenemos contemplado renegociar, sostuvo hoy la mandataria. “Este tratado tiene varios beneficios para México, particularmente del lado de Río Colorado”.

Manifestó que hay un acuerdo “de cómo trasvasar” desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para hacer el pago correspondiente, y en ello están de acuerdo los respectivos gobernadores.

Resaltó que a principios de año hubo varias reuniones y se acordó un esquema de cuánto y cuándo se entregaría, con lo cual “no pensamos que haya un problema, porque aún se esperan en esa zona lluvias importantes. “De todas maneras estamos en comunicación permanente, a través de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas), con el gobierno de Estados Unidos”.

Efraín Morales explicó que se tienen comprometidos alrededor de 2 millones 157 mil metros cúbicos con el tratado binacional y se lleva a cabo una contabilidad por quinquenio.

Tras recordar que las sequías extremas dificultaron el pago, por lo que se estableció un nuevo acuerdo, dijo que ahora “no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después con base en los escurrimientos, y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar”.

En este punto en particular “han estado trabajando los equipos técnicos con el apoyo de la CILA, la Secretaría de Medio Ambiente, SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y este grupo técnico ha encontrado la solución o la manera de poder ir cubriendo con este compromiso. Se va a cumplir en tiempo”.

Se solucionará lo de las inundaciones, garantiza CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que analizan las alternativas técnicas para solucionar a fondo los problemas de inundaciones en el oriente del Valle de México. En principio ya se tienen consideradas obras en la zona de La Concordia y Los Reyes la Paz, en las inmediaciones de la Línea A del Metro, así como en los límites entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

Resaltó que contrario a las críticas de sectores conservadores que han cuestionado que el movimiento ha gobernado durante años la Ciudad de México sin poder solucionar este problema, en esta región se han registrado lluvias de una intensidad que no se había visto en los últimos 40 años. Destacó que en la atención de la emergencia en las alcaldías capitalinas de Iztapalapa y Tláhuac, así como los municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, se han aplicado los protocolos ya establecidos para atender las emergencias por fenómenos meteorológicos.

Informó que dado el apremio que existe entre la población damnificada, especialmente en Nezahualcóyotl, la zona más afectada, se determinó agilizar la entrega de los primeros apoyos. Al respecto, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel dijo que a partir de hoy comenzarán a entregarse los primeros recursos para la limpieza de las viviendas afectadas y que serán ocho mil pesos solo para este fin y posteriormente se definirán los montos de otros apoyos.