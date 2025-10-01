Han muerto 20 migrantes bajo la custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Denuncias sobre condiciones precarias

La cifra solo es superada por la de 2020, año de la pandemia, cuando se registraron 21 decesos

Un total de 20 inmigrantes fallecieron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en un año, en medio de crecientes denuncias sobre condiciones precarias y deficiencias en la atención médica durante el gobierno de Donald Trump.

Los últimos dos fallecidos fueron el mexicano Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, y el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, de 37, quienes perdieron la vida a causa del tiroteo de la semana pasada en las instalaciones de ICE en Dallas (Texas).

García Hernández falleció esta semana como consecuencia de las heridas recibidas, mientras que Guzmán Fuentes, quien había sido detenido el miércoles pasado, murió el día del ataque esposado y encadenado de pies y manos.

La cifra de muertos del tiroteo podría aumentar, ya que otro inmigrante, un venezolano, que se encontraba en la camioneta que fue baleada junto al edificio, se encuentra en condición crítica.

La cifra de muertos del año fiscal 2025 solo es superada por el 2020, año de la pandemia de la Covid-19, cuando se registraron 21 muertes. Pero supera los doce decesos de 2024. En los tres años anteriores se registraron 4 muertes en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021.

Seis mexicanos han muerto bajo custodia del ICE

Seis de los muertos de este año eran originarios de México: García Hernández, José Manuel Sánchez Castro, de 36 años; Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32; Jesús Molina Veya, de 45; Abelardo Avellaneda Delgado, de 68; e Ismael Ayala Uribe, de 39 años y fallecido el pasado 22 de septiembre.

El caso de Ayala Uribe, que estaba recluido en el centro de detenciones de Adelanto, en el sur de California, ha despertado una avalancha de críticas, por las posibles negligencias médicas.

La familia y el abogado Jesús Arias exigen una investigación sobre la muerte del mexicano que llegó al país siendo un niño y estuvo amparado por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Ayala Uribe «estaba bien de salud, era un hombre sano y muy joven», dijo José Ayala, familiar del fallecido.

El inmigrante fue arrestado en una redada en un lavadero de carros en la zona metropolitana de Los Ángeles el pasado 17 de agosto y trasladado al centro de Adelanto, que llegó a tener tan solo cinco detenidos en sus instalaciones debido a las condiciones peligrosas, según determinó un juez federal.

Pero como parte de la ofensiva migratoria de la Casa Blanca, el centro fue puesto en funcionamiento en su totalidad nuevamente.

Según ICE, Ayala Uribe fue trasladado un día antes de su muerte a un centro médico, para «una evaluación más exhaustiva» de un absceso en un glúteo, donde se programó una cirugía. Pero la madrugada del 22 de septiembre fue encontrado inconsciente en su cama y declarado muerto.

Exigen investigación

La preocupación por las muertes del último año, 17 desde que volvió Trump al poder, ha generado alarma entre los familiares de detenidos, defensores de los inmigrantes y congresistas estadounidenses.

Los senadores por Georgia Raphael Warnock y Jon Ossoff, ambos demócratas, escribieron la semana pasada una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la cabeza de ICE, Tood Lyons, expresando su «profunda alarma» ante el aumento en el número de muertes bajo custodia de ICE y le exigieron a los funcionarios información sobre el plan para «prevenir» más muertes.

Dos de los mexicanos, Molina Veya y Avellaneda Delgado, fallecieron en centros de detención en Georgia.

La lista de fallecidos bajo custodia de ICE en 2025 incluye a dos inmigrantes de Honduras y dos de Vietnam, además de uno originario de Haití, India, Guyana, Etiopía, Ucrania, Colombia, Canadá, China y Cuba.

Aunque todos los casos han generado repudio, el del cubano Isidro Pérez, de 75 años, levantó protestas en Florida por la detención del anciano que había vivido casi seis décadas en Estados Unidos.

Lamenta SRE fallecimiento del mexicano

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de Miguel Ángel García Medina, ciudadano mexicano que resultó herido el pasado 24 de septiembre en las instalaciones de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

En un comunicado, la dependencia informó que, a través del Consulado General de México en Dallas, se mantuvo comunicación constante con la esposa y familiares de García Medina desde el momento en que ocurrieron los hechos. Como parte de la asistencia brindada, el consulado gestionó de manera extraordinaria un permiso humanitario para que la madre del connacional pudiera viajar a Estados Unidos y acompañar a la familia en la situación.

La representación consular también canalizó a los familiares con un abogado con el objetivo de evaluar posibles opciones legales y una eventual representación jurídica. La SRE destacó que este acompañamiento forma parte de su labor de protección a las personas mexicanas en el extranjero, particularmente en casos de vulnerabilidad.

La Cancillería indicó que continuará dando seguimiento puntual a la investigación que realizan las autoridades estadounidenses competentes para esclarecer lo sucedido en el centro de detención. Asimismo, subrayó que insistirá en la necesidad de que se aclaren las circunstancias de la agresión que derivó en el fallecimiento del connacional.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto del Consulado General en Dallas, continuará brindando el apoyo consular necesario a sus familiares”, señaló el comunicado.

La dependencia expresó sus condolencias a la familia de García Medina y reiteró el compromiso del gobierno mexicano de velar por la protección y asistencia de sus connacionales en el exterior, en particular aquellos que se encuentran en situaciones de detención migratoria en Estados Unidos.