Prohíben venta de bebidas energéticas a menores de edad

Reformas a la Ley General de Salud

Se prevén multas de hasta 226 mil pesos para quien incumpla con nuevas disposiciones

Fueron aprobadas por unanimidad reformas a la Ley General de Salud, que prohíben venta y suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años, en establecimientos comerciales y mercantiles, y fueron enviadas al Senado para continuar con su proceso legislativo.

El dictamen avalado por unanimidad en la Cámara de Diputados señala que los establecimientos comerciales tendrán que verificar, mediante una identificación oficial, que sean mayores de edad las personas que quieran comprar una bebida energizante.

La modificación prevé la sanción con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 226 mil 280 pesos, a quien viole dicha disposición.

También se aprobó una reserva presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Éctor Jaime Ramírez Barba que obliga a la Secretaría de Salud (Ssa) a establecer las diferentes categorías de bebidas energizantes en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, a fin de catalogar las que ameriten restricciones de consumo en determinadas poblaciones, alertas sanitarias específicas o restricciones para su publicidad o comercialización.

Publicidad engañosa

Asimismo, la Ssa expedirá la Norma Oficial Mexicana que establece las categorías, ingredientes, concentraciones máximas permitidas y especificaciones técnicas de las bebidas energéticas, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor.

La diputada emecista Amancay González Franco señaló que actualmente más de 300 mil jóvenes al día, toman alguna bebida energizante, “qué deberían llamarse bebidas estimulantes”.

“Se debe entender que también urge regular la publicidad engañosa, que es la que está incitando al consumo irresponsable. Lo peligroso de esto es que el 43% de las personas que consumen bebidas energéticas, lo hacen mezclándolas con alcohol, provocando un choque en el sistema nervioso, por eso el siguiente paso es prohibir esta mezcla, como ya se hace en países como Rusia”, dijo.

Por su parte, la priista Abigail Arredondo Ramos refirió que el consumo de bebidas energizantes en nuestro país ha ido en aumento drásticamente, en los últimos años, especialmente en el sector de las personas más jóvenes y menores de edad.

“De acuerdo con un sondeo publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), siete de cada 10 jóvenes manifestó consumir algunas de estas bebidas, de ese universo, por lo menos la mitad aceptó hacerlo por lo menos una vez por semana”, señaló.

Mientras que la diputada petista Margarita García explicó que los efectos del consumo de bebidas energéticas afectan directamente al sistema nervioso central, aumentan riesgos cardiovasculares, tienen efectos metabólicos que aumentan el riesgo de obesidad y diabetes, y la mezcla con el alcohol oculta efectos de intoxicación.

“Los efectos en menores de edad es la afectación del sueño, la concentración y el desarrollo neurológico. Los adolescentes son especialmente vulnerables a este consumo y sufren riesgo de deshidratación y alteraciones físicas, su efecto diurético, de la cafeína, está estrechamente relacionado con posibles náuseas y alteraciones digestivas, entre otros síntomas de su consumo”, dijo.

El diputado José Luis Fernández señaló que algunos países como el Reino Unido, Polonia, Alemania y España que ya cuentan con esta prohibición”.

Consecuencias de consumo habitual en los menores

El consumo habitual de bebidas energéticas tiene varias consecuencias negativas para niños y adolescentes en la la salud física, mental y emocional, pues suelen contener altos niveles de cafeína y otros estimulantes.

Problemas de salud física: Alteraciones del sueño, aumento de la presión arterial, taquicardia, problemas digestivos y deshidratación.

Dificultades de concentración y rendimiento académico: La alta concentración de cafeína y otros ingredientes estimulantes puede generar excitabilidad, nerviosismo y dificultades para concentrarse, lo que puede afectar el rendimiento escolar.

Dependencia y adicción: El consumo excesivo puede generar tolerancia y dependencia, lo que lleva a un consumo creciente para obtener los mismos efectos estimulantes. Esto puede conducir a una relación problemática con la sustancia y síntomas de abstinencia.

Problemas de sueño: La cafeína y otros ingredientes estimulantes pueden interferir en la calidad y cantidad del sueño, provocando insomnio y fatiga crónica, lo cual afecta el rendimiento académico y el bienestar general.

Influencia social y conductual: El consumo de bebidas energéticas se asocia con un estilo de vida poco saludable, incluyendo hábitos alimenticios deficientes, falta de ejercicio y consumo de otras sustancias.

Riesgos asociados al consumo de alcohol: La mezcla de bebidas energéticas con alcohol es peligrosa y puede aumentar los riesgos relacionados con el consumo de alcohol, como la desinhibición, decisiones irresponsables y conducción bajo los efectos del alcohol.