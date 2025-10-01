Claudia Sheinbaum celebra su primer año y promete castigo a corruptos

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En voz de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró ayer que fue ella, su gobierno, el que inició las investigaciones y abrió los juicios penales por la red de huachicol -robo, saqueo de gasolinas- y por el caso del cártel de La Barredora en Tabasco y que no se detendrán hasta no castigar a todos los culpables, sean quienes sean.

En su representación, ante el pleno del Senado, la titular de Gobernación dijo:

“Nosotros no pactamos con criminales… no, no se ha acabado, la investigación va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Si se iniciaron las investigaciones tiene que haber consecuencias, no se van a quedar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

“No esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde para hacer justicia.

“En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto del lado del pueblo. Y decimos, cero corrupción y cero impunidad, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias trátese de quien se trate”.

Lo dijo Rosa Icela Rodríguez frente a Adán Augusto López y el resto de los senadores de todos los partidos.

En los dos casos centrales en proceso, afirma la secretaria de Gobernación, hay muchos detenidos y serán muchos más. Por lo pronto, ambos procesos continúan abiertos y activos en la Fiscalía General de la República.

Eso advierte que lo del combate al huachicol y lo de La Barredora no son solo elementos retóricos, vacíos, sino una decisión con consecuencias profundas en la 4T, que advierte un rompimiento entre ella y Andrés Manuel López Obrador.

Con todo esto, comienza Claudia Sheinbaum este 2 de octubre de 2025 su segundo año de Gobierno.

Con sus dichos y hechos, Adán Augusto se cree inamovible

Desdeñado por Rosa Icela Rodríguez, quien casi a fuerzas se despidió de él con un rápido beso simulado en la mejilla, Adán Augusto López, coordinador de la mayoría de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, cree que con algunas atropelladas conferencias de prensa, declaraciones más que negociadas y a modo con conductores de radio y con sus forzadas explicaciones a algunos de sus compañeros de Cámara, sus casos por el asunto del huachicol y el tema de La Barredora y su ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, son asuntos concluidos. Un fastidio resuelto.

Él cree, y así lo percibe, que con esas declaraciones, ante los medios, todo para él terminó y que no hay por qué preocuparse.

“… yo estoy haciendo mi trabajo, voy a seguir desempeñándolo, los compañeros senadores de Morena) me designaron o eligieron por un periodo que es igual al de la legislatura (o sea, hasta 2030)”.

Y tan-tan… háganle cómo quieran, lo interpreto yo.

Salvo que la presidenta Sheinbaum decrete, ordene, otra cosa…

Y, mientras tanto…

Con el cierre del último de apenas 2 bloques de las apresuradas audiencias públicas sobre la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo, el ex panista y muy cuestionado neo morenista, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado dijo, estar listo para presentar el dictamen final para que lo apruebe o deseche el Pleno.

Las mesas sólo confirmaron el rechazo del sector judicial a esta iniciativa a la que de entrada consideraron en este momento innecesaria.

Para el oficialismo, con Morena y la presidenta Sheinbaum a la cabeza, nada de eso importa, pues las consultas públicas solo eran un mero trámite para cubrir el proceso legislativo interno y sin consecuencia alguna para el proyecto de la mandataria.

Alta aprobación social para Sheinbaum en su primer año

Claudia Sheinbaum cerró su primer año de gobierno con una aprobación que no pocos consideran cuestionable e impensable: 78%.

Con esta calificación, superó a su jefe político y promotor Andrés Manuel López Obrador quien en su primer año obtuvo un ya alto 72%.

Al menos eso marcó ayer el sondeo realizado por la encuestadora Enkoll para El País y W Radio, que considera que este resultado supera al que los últimos 4 presidentes de México en su primer año de gobierno: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador.

Sin embargo, pese a que otros analistas consideran que su gestión se distancia cada vez más en temas esenciales para el desarrollo y la gobernabilidad, persiste la presunción de que sus decisiones esenciales están marcadas por su antecesor quien estaría así extendiendo su mandato desde Palenque.

Ojalá y sea cierto que pasara de los dichos a los hechos. No hacerlo marcarán, sin duda, el final de su mandato. Final que podría ser no a seis sino a menos años.

Lo afirmado antier por su secretaria de Gobernación, en el Senado, es al menos una intención. Y eso es más que bueno porque lo afirmado por Rosa Icela Rodríguez advierte que la presidenta Sheinbaum Pardo acepta que las cosas no están bien en el país y de que se requiere que los procesos a corruptos de su gobierno, no solo deben ser enjuiciados, sino castigados.

La lista y el nivel de esos enjuiciables es larga y alta, casi hasta llegar a su lado. Ese es el reto.

