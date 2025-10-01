Dónde están Merino y Lastra

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El tema sobre la nada eventual relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena no cierra su ciclo y aún tiene mucha tela que cortar.

Todos los focos apuntan con luminosidad al actual senador y coordinador de la fracción de Morena y revisan paso a paso cada uno de los comentarios vertidos por el también ex gobernador de Tabasco.

Entretenidos como estamos los medios de comunicación con los desplantes del senador tabasqueño, se olvida revisar la relación que tuvieron otros dos tabasqueños distinguidos, cercanos a Adán Augusto, pero también a Hernán Bermúdez Requena.

Se trata del director de ASA, Carlos M. Merino, eterno suplente de López Hernández en su paso como diputado, senador y gobernador, además del diputado federal, Jaime Lastra Bastar, los que no han sido cuestionados sobre su relación con Bermúdez Requena.

Lastra Bastar va de la mano con Adán Augusto y Bermúdez Requena, desde los lejanos tiempos del gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, cuando formaron parte de su gabinete y se reunieron nuevamente en el gobierno de López Hernández.

Y es que Adán, en su propósito de salvar su pellejo, deja involucrado a su sucesor en el gobierno estatal. Dice el senador que durante su mandato no supo de ninguna involucración de Bermúdez con la delincuencia, dejando el “paquete” a Merino, quien lo sucedió como gobernador y mantuvo a Bermúdez Requen como secretario de Seguridad Pública por más de dos años más.

Lastra Bastar, por su parte, era el de la relación más cercana con Bermúdez con el que colaboró en tiempos añejos, le cedió la dirección de la policía y era su superior jerárquico como fiscal del estado.

Mientras aquellos mantienen perfil bajo, Adán continúa enredado en una madeja con sus declaraciones contradictorias por motivos de dinero.

Él asegura que uno de sus ingresos permanente es la renta de sus oficinas, ya que por ley debió abstenerse de fungir como notario. Por otro lado, dice que sus altos ingresos se deben, en parte, a su función como notario, al ser la suya la principal notaría del estado.

Después habla de su habilidad como ganadero y que la venta de reses aumenta de manera extraordinaria su capital económico, con todo y que el negocio lo maneja a la lejanía.

Los enredos de don Adán dan cuenta del porqué prefería mantenerse alejado de la prensa, pues no es muy talentoso en la secuencia de preguntas y respuestas y ahora tiene el castigo divino de realizar frecuentes conferencias de prensa y buscar entrevistas con conductores que antes despreciaba.

Feliz de haber sembrado su mensaje en la mente de los senadores, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abandonó la sede senatorial. No se permitirá la impunidad, habrá consecuencias, dijo la potosina, la que advirtió que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo no se quedará con los brazos cruzados. El que entendió el mensaje sabe que no habrá otra oportunidad de tentar a la suerte… Listo, el evento masivo del domingo 5 que mostrará la gran popularidad de la que goza la Presidenta de la República… Desde ayer se inició el segundo año de gobierno del que pretende ser el segundo piso de la Cuarta Transformación.

