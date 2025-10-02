Buscan transformar edificaciones públicas con un enfoque sostenible

Con inversión europea

Se busca implementar el proyecto “Living Lab de Edificación Sostenible” en Cozumel, Isla Mujeres y Holbox

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental de la infraestructura pública en zonas insulares, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), avanza en la gestión de una inversión europea de 1.5 millones de euros para implementar el proyecto “Living Lab de Edificación Sostenible” en tres islas del estado: Cozumel, Isla Mujeres y Holbox.

La iniciativa contempla la intervención de tres inmuebles públicos emblemáticos:

– Palacio Municipal de Cozumel

– Casa del Policía en Isla Mujeres

– Biblioteca pública en Holbox

Durante un periodo de 36 meses, se buscará transformar estas edificaciones mediante estrategias de arquitectura bioclimática, eficiencia energética y gestión responsable del agua y los residuos. El objetivo es lograr una reducción del 30% en consumo eléctrico, uso de agua y generación de desechos.

El financiamiento está siendo gestionado ante agencias europeas como Euroclima, programa de cooperación ambiental de la Unión Europea, y la Agence Française de Développement (AFD). También participan ONU-Hábitat y EPB Chile como agencias implementadoras, replicando el modelo aplicado con éxito en las Islas Galápagos.

La titular de Sema, Huguette Hernández, destacó que el proyecto responde a la urgencia de adaptar la infraestructura pública a los desafíos climáticos y energéticos de las islas, donde el 94.3% de la energía es importada y el turismo representa el principal consumidor.

El plan contempla tres etapas:

– Diagnóstico técnico de las edificaciones seleccionadas.

– Elaboración de marcos normativos para facilitar la adopción de criterios sostenibles.

– Intervención física en los inmuebles, con tecnologías de climatización pasiva, captación de agua pluvial y materiales de bajo impacto.

Además, se busca que el modelo sea replicado por el sector inmobiliario, hotelero y residencial, promoviendo una cultura de construcción responsable en todo el estado.