Detectan riesgos en “cuartos oscuros” habilitados en bares de Cancún y Playa

Al margen de la regulación

Lanzan alerta por espacios donde se realizan encuentros sexuales entre desconocidos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En la vida nocturna de Cancún operan bares y antros que habilitan llamados “cuartos oscuros”, espacios donde personas mantienen encuentros sexuales con desconocidos. Esta práctica se concentra principalmente en la zona turística y en algunos establecimientos de Benito Juárez y Playa del Carmen.

De acuerdo con especialistas en salud, los “cuartos oscuros” representan un alto riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH, sífilis, gonorrea y papiloma humano. La falta de protección y el anonimato son factores que incrementan la vulnerabilidad.

Este tipo de prácticas son más frecuentes entre la comunidad gay masculina, aunque también existen espacios visitados por mujeres lesbianas, con menor incidencia.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que, en los últimos cinco años, se ha registrado un repunte en los casos de VIH y sífilis en la población LGBTIQ+, incremento que médicos atribuyen, en parte, a prácticas de sexo sin protección en lugares como los “cuartos oscuros”.

Quintana Roo, en top ten de Sida

En el caso del VIH, Quintana Roo se ubica entre los estados con mayor número de diagnósticos a nivel nacional, con un promedio anual de entre 650 y 800 nuevos contagios.

La mayoría de los casos se concentran en hombres jóvenes que tienen sexo con hombres de acuerdo al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida).

Respecto a la sífilis y la gonorrea, la Secretaría de Salud de Quintana Roo reportan un aumento sostenido en los últimos cinco años, sobre todo en personas de entre 20 y 35 años. El contacto sexual anónimo y sin protección se señala como uno de los principales detonantes.

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección más frecuente entre la población sexualmente activa, de acuerdo a registros de autoridades sanitarias. Aunque muchas cepas no presentan síntomas, algunas derivan en verrugas genitales y, en casos graves, en cáncer. Los especialistas alertan que la falta de diagnóstico temprano agrava el problema.

Clandestinidad, imán de gays

La organización Círculo de Diversidad señaló que la clandestinidad dificulta aplicar campañas de prevención efectivas al resultar atractivas para quienes gustan divertirse ybtener sexo sin limitaciones de ningún tipo.

Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido sobre la necesidad de reforzar la información en torno a la salud sexual y la responsabilidad compartida.

Autoridades de salud recomiendan el uso de preservativos y la realización periódica de pruebas médicas, ya que los “cuartos oscuros”, pese a su presencia en el Caribe mexicano, se mantienen al margen de la regulación, lo que eleva los riesgos para quienes acuden en busca de experiencias sexuales anónimas.