Empresarios demandan duplicar presupuesto en turismo y seguridad

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Necesario fortalecer infraestructura y promoción del Caribe mexicano

Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, planteó al gobierno de Claudia Sheinbaum la necesidad de duplicar el presupuesto federal para 2026 en dos áreas clave: turismo y seguridad. Según el empresario, el turismo es el sector que más dividendos genera para el país, mientras que un mayor gasto en seguridad permitiría proteger tanto a visitantes como a la población local.

En materia turística, León Cervantes propuso elevar la inversión en Quintana Roo del actual 0.5% al 4%, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y la promoción del destino. “Se debe impulsar el sector con más recursos, especialmente en promoción e infraestructura”, señaló.

Respecto a la seguridad, el líder empresarial subrayó que se trata de un tema urgente. “Tenemos una propuesta para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: en lugar del 2.9% que se proyecta para seguridad el próximo año, sugerimos que se aumente al 8%. Estudios de la ONU indican que deberíamos invertir hasta el 21% del PIB para enfrentar los desafíos de inseguridad, lo cual es inviable, pero sí es indispensable incrementar el gasto en esta materia”, explicó.

En paralelo, diversas organizaciones del sector hotelero -entre ellas la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), Hoteles por México y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM)- solicitaron que el aumento del 14.2% al Derecho de No Residente (DNR), propuesto por el gobierno federal para 2026, se canalice directamente a la promoción turística del país.

Estas asociaciones respaldaron su petición con datos de ONU Turismo, que ubican a México en el sexto lugar mundial en llegadas internacionales. En ese contexto, el Plan México ha establecido como meta avanzar hacia 2030, lo que requiere una estrategia de promoción global sólida y sostenida, señalaron en un comunicado conjunto.

Por su parte, en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que se buscará replicar en Quintana Roo algunas de las estrategias aplicadas durante su gestión en la Ciudad de México.

Detalló que más de 370 mil habitantes de Quintana Roo reciben apoyos de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de casi 9 mil millones de pesos. Además, destacó obras como el Tren Maya, el puente Nichupté, nuevas universidades y hospitales, así como el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal.

Avances del Puente Nichupté

El pasado 1 de octubre, la gobernadora Mara Lezama encabezó una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cancún, en la que se revisaron avances de diversos proyectos estratégicos para el desarrollo urbano y turístico del estado.

Entre los temas abordados destacó el análisis de los accesos y la circulación sobre el puente Nichupté, obra que contempla dos entronques clave: uno en la zona hotelera y otro en el área urbana de Cancún. Este proyecto busca mejorar la conectividad entre los principales puntos turísticos y residenciales de la ciudad.

También se discutió el acuerdo con los municipios para implementar la plataforma del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en el transporte de mercancías. La intención es establecer un sistema único de regulación que permita homologar criterios en todo el estado, facilitando la logística y el control de movilidad.

Otro punto relevante fue la revisión de los avances en el Aeropuerto Internacional de Cancún, con énfasis en mejorar la atención a los viajeros nacionales e internacionales, reforzando así la infraestructura turística de la región.

El Puente Lagunar Nichupté registra un avance de más de 85% y se prevé su inauguración en diciembre de 2025.

La obra ha generado más de 51 mil empleos y una inversión superior a 8,600 millones de pesos. El tramo terrestre y el entronque Colosio están prácticamente terminados, mientras que en la zona del manglar se concluyen parapetos y juntas de dilatación. En el tramo lagunar, seis frentes de trabajo avanzan en columnas, capiteles y trabes, con más de 11 mil tabletas ya instaladas.

Aunque el foco principal fue el Puente Nichupté, también se abordaron los avances del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, que complementará la red de conectividad aérea del estado junto con los aeropuertos de Cancún y Chetumal. Empresarios del CCE destacaron la importancia de garantizar accesos eficientes y servicios logísticos para aprovechar el potencial turístico y comercial de la región.

Expropian más terrenos para Tren Maya

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó este 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de utilidad pública sobre 151,187.83 metros cuadrados de terreno, distribuidos en 21 predios ubicados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.

Esta acción forma parte de los trabajos de infraestructura del proyecto Tren Maya, considerado por el gobierno federal como un corredor humanitario que busca impulsar el desarrollo en comunidades históricamente marginadas del sureste mexicano.

Los terrenos serán destinados a la construcción de obras vinculadas al Tren Maya, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y garantizar el acceso a servicios básicos en zonas de alta vulnerabilidad.

Sedatu justificó la medida bajo el principio de “utilidad pública”, en apego al artículo 27 constitucional y a la Ley de Expropiación, y señaló que los predios serán transferidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de ejecutar el proyecto ferroviario.