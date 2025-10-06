Conoce la solución a la precisión logística de última milla

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

En Cancún, ante las lluvias que se siguen presentando en la ciudad, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, efectuó un recorrido de supervisión de los trabajos de desazolve de pozos de absorción en la Av. Kinik, entre las Supermanzanas 50 y 95, donde además hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir en el correcto manejo de los residuos sólidos, ya que estos terminan afectando el funcionamiento de las rejillas.

La Primera Autoridad Municipal, acompañada del secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández y del director general de Servicios Públicos, Antonio de la Torre Chambé, saludaron a las y los vecinos presentes, a quienes comentó que 250 trabajadores se encuentran limpiando y realizando trabajos para evitar los encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad.

Además, destacó que se realizaron en dicha zona dos desazolves, dos limpiezas de bóvedas y cuatros limpiezas de captadores con máquina de desazolve y una vactor; así como la poda de árboles del camellón central, retiro de basura vegetal con rastrillo y labores de poda de pasto.

Por otra parte, la Alcaldesa inspeccionó el retiro de basura y cacharros en el camellón central de la avenida, con una brigada de seis personas de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún (SIRESOL), quienes retiraron bolsa enteras de desechos, llantas y todo tipo desechos.

De la misma manera, Ana Paty Peralta informó que la Dirección de Tránsito Municipal desplegó un total de 50 elementos, a bordo de 27 unidades, así como de 3 grúas destinadas a realizar recorridos de prevención y seguridad vial, con la finalidad de detectar encharcamientos, semáforos apagados, vehículos en mal estado y objetos tirados sobre la vía, para resguardar la seguridad de las y los ciudadanos.

Finalmente, Ana Paty Peralta pidió a la ciudadanía no tirar basura, ni cacharros en la vía pública, ya que genera obstrucción en los pozos de absorción, lo que provoca encharcamientos en las vialidades.

En otro orden, le informo que en el marco por el Día Internacional de la No Violencia, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, además participó en el “Foro para la Prevención de las Violencias”, destacando que en Cancún se trabaja en una Estrategia Integral para la Construcción de la Paz, en la que se suman diversas dependencias municipales y estatales en la conformación de una mejor comunidad.

“Quiero pedirles que sigan siendo jóvenes rebeldes, jóvenes que rompan las reglas, pero que las reglas sean las que los lleven a hacer el bien; ser rebeldes es decidir no drogarse, no humillar, no violentar, porque las actitudes autodestructivas no los va a llevar a nada bueno”, expresó durante el foro organizado por la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, a través de la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, que se realizó en el domo del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 272 “Sor Juana Inés de la Cruz.

Como parte de la actividad y la convivencia con las y los estudiantes, la Acaldesa interactuó con ellos, en diferentes dinámicas que se realizaron en mesas de trabajo con diversas dependencias como: DIF Benito Juárez, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dirección de Juzgados Cívicos, Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Grupo Especializado en Búsqueda de Personas no Localizadas, y el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).

La Primera Autoridad Municipal dejó en claro que el alcohol y las drogas nunca serán las salidas a los problemas, por ello, pidió a la juventud cancunense erradicar la violencia familiar, y fomentar el respeto siempre a las mujeres, ya que la paz se construye desde la comunidad.

En ese sentido, la directora de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, Zury Josabeth Rodríguez Trinidad, explicó que en este foro se expondrán los temas: La prevención del acoso escolar y acoso (Bullying y ciberacoso); movilidad segura; resolución de conflictos y cultura de paz; inclusión, diversidad y no discriminación; prevención de adicciones; así como prevención a la violencia de género y en el noviazgo.

Por último, la directora del plantel educativo, Araceli Paola Romero Canales, resaltó que desde el inicio del ciclo escolar se encuentran trabajando en el tema de prevención a la violencia, para que las y los jóvenes tengan una vida sana y feliz. Por ello, recomendó tener contacto con las autoridades e instancias correspondientes en caso de detectar una situación de riesgo.

Por su parte, durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que este octubre, que es el Mes Rosa, debe servir para concientizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama y salvar vidas.

La Gobernadora recordó que el Mes Rosa es para fortalecer los programas de lucha contra el cáncer, el más común y que provoca la mayor cantidad de muertes en las mujeres, pero detectado a tiempo es curable.

“Haz tu mastografía, que es la oportunidad extraordinaria para salvar vidas. Tenemos mastografías gratuitas todos los días, practica la autoexploración. Ayúdanos a cuidarte”, llamó Mara Lezama.

Asimismo, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, la gobernadora Mara Lezama hizo un exhorto a todas y todos los quintanarroenses a hacer un alto en el camino para reflexionar y no normalizar las actitudes violentas que tanto afectan a las personas.

“La violencia jamás deber ser una opción” aseguró la Gobernadora al destacar que es importante conocer qué origina estas actitudes, qué consumen los menores en los aparatos tecnológicos, por qué pasa por la mente de las personas que actúan de esta forma. Además, dijo que las denuncias son importantes, sobre todo en este gobierno humanista con corazón feminista que sí los escucha.

La titular del Ejecutivo estatal hizo un llamado a las madres de familia para que escuchen a sus hijos, les crean cuando les digan que tienen un dolor, que alguien los trata mal, los acosa, los toca de forma indebida, cuando no deseen ir a algún lugar donde no están cómodos.

Asimismo, recordó que en este mes de octubre se cumple un año en que la Presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer Presidenta de México, y también, en 2011, el momento histórico en que inició el movimiento del pueblo, la Cuarta Transformación.

Destacó que a un año, la Presidenta Claudia Sheinbaum creció 10 puntos en la aceptación ciudadana y ahora se encuentra con el 74.1% de aprobación de las y los mexicanos.

Durante el programa, la Gobernadora también destacó que este 2 octubre no se olvida, pues fue marcado por la represión de un gobierno incapaz de escuchar al pueblo, de jóvenes, mujeres, hombres que pedían democracia y hacerse escuchar, pero que solo se escuchó la voz de la violencia.

Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una Reforma Electoral con un proceso democrático, con las consultas públicas como se realizó en Quintana Roo.

Además de atender y resolver las llamadas, solicitudes y planteamientos de las y los quintanarroenses, esencia del programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama hizo un resumen de las principales actividades de la semana, siempre trabajando en territorio, 24/7, para el bienestar de todas y todos.

Finalmente, le participo que Servinformación, la compañía latinoamericana experta en Big Data y soluciones de geolocalización inteligente, demostró en VTEX Connect LATAM —el principal evento de e-commerce en la región— el impacto directo de su tecnología Sitidata en la eficiencia de la cadena de suministro.

La clave del éxito logístico en el evento fue la integración de Sitidata, la plataforma de Servinformación que potencia la logística de entregas de VTEX y resuelve el desafío más crítico del e-commerce mexicano: la precisión en la logística de última milla y la toma de decisiones en tiempo real.

Sitidata es una plataforma de geolocalización y planificación de rutas cuya inteligencia radica en su capacidad para enriquecer la data geográfica con información sociodemográfica localmente relevante. Esta capacidad transforma la entrega en una operación estratégica.

“El e-commerce en México exige una precisión que va más allá del simple código postal. Nuestra solución permite a las empresas saber, de manera inmediata, si pueden atender a un cliente específico, optimizando la operación. Traemos a México la experiencia de una empresa latinoamericana consolidada, que ya es el aliado estratégico de grupos como Ángeles, Sigma y Wafar”, declararon Natalia Castaño, VP de Producto y Harold Vásquez, Country Manager México de Servinformación.

La geolocalización inteligente que ofrece Sitidata integra niveles socioeconómicos, gastos poblacionales y edades quinquenales, datos vitales para las compañías de consumo masivo (CPG) y retail en sus estrategias de geomarketing y planes de expansión.

La compañía confirmó la importancia de México como mercado estratégico. Tras dos años y medio de operaciones locales, Servinformación mantiene su plan de crecimiento agresivo para su equipo en el país; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

