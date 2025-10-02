Mara Lezama llama a la prevención del cáncer de mama y a erradicar la violencia

Durante octubre, el Mes Rosa

Invita a mujeres a la detección oportuna con mastografías gratuitas, una oportunidad para salvar vidas

Cancún.- Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este octubre, que es el Mes Rosa, debe servir para concientizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama y salvar vidas.

La Gobernadora recordó que el Mes Rosa es para fortalecer los programas de lucha contra el cáncer, el más común y que provoca la mayor cantidad de muertes en las mujeres, pero detectado a tiempo es curable.

“Haz tu mastografía, que es la oportunidad extraordinaria para salvar vidas. Tenemos mastografías gratuitas todos los días, practica la autoexploración. Ayúdanos a cuidarte”, llamó Mara Lezama.

Asimismo, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, la gobernadora Mara Lezama hizo un exhorto a todas y todos los quintanarroenses a hacer un alto en el camino para reflexionar y no normalizar las actitudes violentas que tanto afectan a las personas.

“La violencia jamás deber ser una opción” aseguró la Gobernadora al destacar que es importante conocer qué origina estas actitudes, qué consumen los menores en los aparatos tecnológicos, por qué pasa por la mente de las personas que actúan de esta forma. Además, dijo que las denuncias son importantes, sobre todo en este gobierno humanista con corazón feminista que sí los escucha.

La titular del Ejecutivo hizo un llamado a las madres de familia para que escuchen a sus hijos, les crean cuando les digan que tienen un dolor, que alguien los trata mal, los acosa, los toca de forma indebida, cuando no deseen ir a algún lugar donde no están cómodos.

Asimismo, recordó que en este mes de octubre se cumple un año en que la Presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer Presidenta de México, y también, en 2011, el momento histórico en que inició el movimiento del pueblo, la Cuarta Transformación.

Destacó que a un año, la Presidenta Claudia Sheinbaum creció 10 puntos en la aceptación ciudadana y ahora se encuentra con el 74.1% de aprobación de las y los mexicanos.

Durante el programa, la gobernadora también destacó que este 2 octubre no se olvida, pues fue marcado por la represión de un gobierno incapaz de escuchar al pueblo, de jóvenes, mujeres, hombres que pedían democracia y hacerse escuchar, pero que solo se escuchó la voz de la violencia.

Además de atender y resolver las llamadas, solicitudes y planteamientos de las y los quintanarroenses, esencia del programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama hizo un resumen de las principales actividades de la semana, siempre trabajando en territorio, 24/7, para el bienestar de todas y todos.

Entrega MLE domo nuevo en técnica Rafael Ramírez Castañeda

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el nuevo domo construido en la Escuela Secundaria Técnica No. 20 “Rafael Ramírez Castañeda” de Cancún, que cumplió 30 años de servicio este 22 de septiembre, para el bienestar de 950 alumnas y alumnos de los turnos matutino y vespertino.

A su arribo, la titular del Ejecutivo recorrió los salones para saludar a las y los alumnos, para luego proceder a la ceremonia inaugural en la que se dio la oportunidad de cantarle “Las mañanitas” a Joshua, un alumno que cumplió años este día.

La obra fue realizada por la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SEOP), a cargo de José Rafael Lara Díaz, con una inversión de más de 3 millones 300 mil pesos. Con este nuevo espacio techado, las y los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, cívicas y culturales en condiciones seguras, fortaleciendo su desarrollo integral.

Durante la ceremonia de corte de listón inaugural, Mara Lezama dijo que se hizo este domo porque este gobierno humanista con corazón feminista quiere mucho a las y los adolescentes, jóvenes. Además, hubo de pasar 30 años para que esta escuela tenga su domo.

Después de cortar el listón inaugural, la gobernadora Mara Lezama entregó balones de básquetbol, voleibol y fútbol para que alumnas y alumnos hagan uso en el domo construido con dinero del pueblo que vuelve al pueblo, porque cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más.