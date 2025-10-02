Amenaza: continúa apareciendo el “pez diablo” en la bahía de Chetumal

Asombro de pescadores y autoridades ambientales

Especie invasora que representa un peligro creciente para los ecosistemas acuáticos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Pescadores aficionados que realizaban su faena en el bulevar Bahía, entre las calles José María Morelos y Francisco I. Madero, registraron una nueva captura de un ejemplar de pez diablo (Hypostomus plecostomus), especie invasora que representa una amenaza creciente para los ecosistemas acuáticos del sur de Quintana Roo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando los pescadores lanzaron sus cordeles en busca de jureles provenientes del río Hondo. Uno de ellos sintió un tirón inusualmente fuerte y, al recoger el cordel, se encontró con un pez de aproximadamente 60 centímetros de longitud y un peso cercano a un kilogramo. La sorpresa fue inmediata: se trataba del conocido “pez diablo”, una especie originaria de Sudamérica que ha proliferado en cuerpos de agua mexicanos debido a su alta capacidad de reproducción y ausencia de depredadores naturales.

El pez diablo, también identificado como Pterygoplichthys spp, pertenece al orden Siluriformes y es comúnmente conocido como “pez de acuario”. Su presencia en la Bahía de Chetumal ha sido confirmada en varias ocasiones por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, especialmente dentro del Santuario del Manatí. En abril pasado, pescadores de la cooperativa “Puerta Maya”, liderados por Noé Poot, capturaron tres ejemplares en la localidad de Calderitas, lo que encendió las alertas sobre su expansión.

Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) han advertido desde febrero sobre la llegada de esta especie al sur de la Laguna de Bacalar. Su capacidad para desplazarse en cardúmenes y competir por alimento y espacio con especies endémicas pone en riesgo la biodiversidad local. Ecosur ha solicitado implementar acciones urgentes para evitar su propagación en otros cuerpos de agua del estado.

Ante esta nueva captura, autoridades ambientales exhortaron a la población a reportar cualquier avistamiento o captura de pez diablo a través del número oficial: 983 106 9565, con el fin de reforzar el monitoreo y control de esta especie invasora en la región.