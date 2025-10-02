Operaciones de sector náutico están en un 20%

Por desplome turístico

Cancún.- El sector náutico de Quintana Roo atraviesa una de sus peores crisis desde la pandemia, operando apenas al 20% de su capacidad debido a la baja afluencia turística, el mal clima y la falta de conectividad aérea. Empresarios del ramo advierten que la situación ha obligado al cierre de empresas, reducción de personal y aplicación de “días solidarios” para evitar despidos masivos.

Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), calificó el 2025 como “el peor año tras la emergencia sanitaria”, señalando que el flujo de viajeros no ha logrado estabilizarse desde 2024. “Estamos atravesando un momento difícil, con ajustes para afectar lo mínimo a los trabajadores; algunos socios siguen buscando la forma de mantener la nómina, pero con ocupaciones tan bajas es prácticamente imposible lograr el equilibrio”.

Actualmente, solo el 20% de las embarcaciones están en operación, lo que ha generado una caída del 80% en ingresos. Las marinas enfrentan dificultades para cubrir gastos operativos, lo que ha derivado en el cierre de al menos dos empresas del sector.

A esta crisis se suma el impacto de la temporada baja y las condiciones climatológicas adversas. Ricardo Muleiro López, director de ANQ, explicó que tormentas y chubascos derivados de la onda tropical número 33 y un canal de baja presión han afectado la actividad acuática. “Aunque los puertos están abiertos, la cancelación y reprogramación de servicios turísticos generan un panorama complicado para las empresas”.

Las capitanías de puerto han recomendado extremar precauciones en zonas como Isla Mujeres, Puerto Juárez, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Aunque se mantienen algunos cruces y recorridos, muchos turistas han cancelado o pospuesto sus reservaciones.

Otro factor clave ha sido la disminución de asientos de avión hacia el Caribe mexicano. El encarecimiento de boletos, la inseguridad y las elecciones en México y Estados Unidos han contribuido a una baja ocupación hotelera, que repercute directamente en los servicios náuticos y restauranteros.

Estas medidas buscan mantener la viabilidad del sector hasta que se reactive el turismo, aunque los empresarios reconocen que el panorama sigue siendo incierto.