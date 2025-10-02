Hoteles y clubes de playa eliminan consumo mínimo para entrar a arenales

Avance hacia el libre acceso

Se busca en Tulum armonizar la operación turística con el respeto a derechos ciudadanos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- En un giro significativo hacia la recuperación del libre acceso a las playas, más de 15 hoteles y clubes de playa en Tulum han eliminado el requisito de consumo mínimo para permitir el ingreso a sus zonas costeras. Esta medida responde a presiones ciudadanas, acciones legales y una creciente demanda por garantizar el derecho constitucional de acceso libre y gratuito al mar.

Durante años, diversos establecimientos en la zona costera de Tulum condicionaron el acceso a la playa al pago de consumos mínimos que oscilaban entre los 500 y 1,500 pesos por persona. Esta práctica, aunque común, ha sido señalada como restrictiva y excluyente, especialmente para residentes locales y turistas nacionales.

La eliminación del consumo mínimo significa que cualquier persona puede ingresar a la zona de playa sin necesidad de pagar por alimentos, bebidas o servicios adicionales, siempre y cuando respete las reglas internas del establecimiento.

Entre los más de 15 establecimientos que han modificado sus políticas se encuentran:

– Hoteles boutique y eco-resorts en la zona hotelera sur.

– Beach clubs con alta afluencia turística como Papaya Playa Project, Ahau Tulum y La Zebra.

– Espacios que anteriormente exigían reservación previa o pago anticipado.

La Asociación de Hoteles de Tulum confirmó que esta medida busca armonizar la operación turística con el respeto al marco legal y los derechos ciudadanos.

El artículo 27 constitucional establece que las playas mexicanas son bienes de uso común y deben ser accesibles a todas las personas. En 2020, se reformó la Ley General de Bienes Nacionales para reforzar este principio, prohibiendo cualquier tipo de restricción al acceso público.

Activistas como Libre Acceso Tulum y Riviera Maya Sostenible han documentado casos de obstrucción, intimidación y cobros indebidos, lo que derivó en denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Aeropuerto de Chetumal cambiaría de nombre

Empresarios del sur del estado, encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han propuesto añadir el nombre de “Bacalar” al Aeropuerto Internacional de Chetumal como estrategia para aumentar la afluencia turística y mejorar el posicionamiento de la región en buscadores internacionales. La iniciativa, que ha sido respaldada por diversas cámaras empresariales, busca capitalizar el creciente interés por el Pueblo Mágico de Bacalar y vincularlo directamente con la terminal aérea más cercana.

Según Osmany Palomo Hoil, presidente de Coparmex Chetumal, el nombre “Bacalar” tiene un índice de búsqueda del 96% entre turistas europeos, mientras que “Chetumal” apenas alcanza el 4%. Esta disparidad ha motivado a los empresarios a impulsar el cambio como una táctica de mercadotecnia que permita atraer más vuelos y visitantes a la zona sur del estado.

“No se trata de un capricho, sino de una estrategia consensuada con el sector económico local. Bacalar es el destino más buscado en la región, y al asociarlo con el aeropuerto, los turistas sabrán que pueden llegar directamente sin pasar por Cancún”, explicó Palomo Hoil.

La propuesta contempla un aumento de hasta el 40% en el arribo de vuelos a Chetumal, gracias al respaldo de aerolíneas que se han comprometido a lanzar campañas de promoción. Además, se busca que tour operadores internacionales incluyan el nuevo nombre en sus plataformas digitales, ferias turísticas y paquetes de viaje.

Importante destacar que el cambio no implicaría modificar la clave aeroportuaria (CTM), sino únicamente añadir “Bacalar” al nombre oficial, como ocurre en otros aeropuertos que combinan referencias regionales.

La Laguna de los Siete Colores, ubicada en Bacalar, se ha convertido en uno de los destinos más emblemáticos de Quintana Roo. Su cercanía con Chetumal —apenas 40 minutos por carretera— lo convierte en un punto estratégico para el turismo ecológico, cultural y de aventura.

Empresarios señalan que muchos visitantes internacionales desconocen la existencia del aeropuerto de Chetumal y optan por llegar vía Cancún, lo que implica seis horas de traslado terrestre. Con el nuevo nombre, se espera corregir esa brecha informativa y facilitar la conectividad.