Refuerzan estrategias para prevenir y combatir trata de personas en QR

Nuevas políticas públicas de protección

La atención de las diferentes modalidades de este delito es prioridad del gobierno estatal

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo refuerza y focaliza las estrategias para prevenir, atender y combatir la trata de personas, según los acuerdos alcanzados en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo 2025.

La sesión fue coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y, durante su desarrollo, las personas representantes de las instancias integrantes del grupo colegiado presentaron los informes de las acciones realizadas en el tercer trimestre de este año.

En su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, María Hadad Castillo, resaltó que la atención de las diferentes modalidades del delito de trata de personas es prioridad para la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Incluso, dijo que el tema se atiende en la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, como parte del compromiso del gobierno de la transformación, humanista con corazón feminista, para su prevención, atención y combate.

María Hadad afirmó que, en próximos días, se realizará una reunión de trabajo para desarrollar nuevas políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes para su prevención, sanción y combate.

Explicó que se revisarán las líneas de acción del Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los Delitos en Materia de Trata de Personas, para clarificar y fortalecer las líneas de acción de las y los integrantes de la Comisión, a fin que presenten información puntual del cumplimiento de sus compromisos.

Destacó que, al mismo tiempo, tal como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se garantiza la suma de esfuerzos para generar mejores entornos para las y los quintanarroenses.

En este marco, anticipó que a las estrategias de prevención se suman las campañas de difusión “Las Personas no se Compran” y “Alto al Matrimonio Infantil”, ya que tienen vinculación con las diferentes modalidades de la trata de personas.

Puntualizó que, en las estrategias para el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención y combate, se mantiene el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Roo es epicentro nacional de este delito

En lo que va del año 2025, Quintana Roo se ha consolidado como el estado con mayor incidencia de trata de personas en México, acumulando 114 de los 406 casos registrados a nivel nacional entre enero y agosto, lo que representa el 28.07% del total. Esta cifra alarmante ha encendido las alertas de autoridades, organizaciones civiles y organismos internacionales, que señalan una tendencia persistente y preocupante en la región.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo ha mantenido el primer lugar nacional en este delito durante seis meses consecutivos. La mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad, y el delito se presenta principalmente en su modalidad de explotación sexual. De los 103 casos registrados hasta julio, 57 corresponden a mujeres mayores de edad, 38 a menores, y en ocho no se especificó la edad.

La tasa por cada 100 mil mujeres en el estado es de 9.87, muy por encima de la media nacional de 0.40. Esta disparidad evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la urgencia de una respuesta institucional más robusta.

Uno de los casos más destacados ocurrió en septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo rescató a 14 mujeres mexicanas víctimas de trata en tres inmuebles ubicados en la Supermanzana 66 del municipio Benito Juárez4. Las víctimas eran obligadas a prestar servicios sexuales por los que cobraban 250 pesos, de los cuales los administradores de los locales se quedaban con una comisión de 50 pesos.

Las bitácoras encontradas en los predios revelaron ingresos semanales de entre 30 mil y 40 mil pesos por concepto de comisiones, lo que evidencia un esquema sistemático de explotación económica. Los inmuebles fueron asegurados y las mujeres recibieron atención médica y psicológica especializada.

A nivel nacional, el delito de trata de personas ha mantenido una tendencia al alza. En abril se registró el mayor número de denuncias, con 60 casos. Quintana Roo, junto con el Estado de México y la Ciudad de México, concentra más del 56% de las investigaciones abiertas por este delito.