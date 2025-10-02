México cuenta con el priismo más sólido del país: Cristina Ruiz

En defensa de la democracia

Valle de México.- El Estado de México cuenta con el priismo más sólido y comprometido del país, que trabaja en territorio para trazar la hoja de ruta de la patria, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

Al presentar a Ana Rosa Valdés Salazar como delegada del Comité Ejecutivo Nacional en el municipio de Atizapán de Zaragoza, la dirigente estatal dejó en claro que, frente a las amenazas y la persecución política, la militancia priista no se detiene en la defensa de la democracia y de sus instituciones, porque se trata de garantizar que absolutamente todos los mexicanos podamos vivir en libertad.

“La nación atraviesa un momento crucial como nunca antes; estamos del lado correcto de la historia, enfrentando a un régimen autoritario que pretende recortar derechos y libertades, como ya ocurre en otros países sometidos a dictaduras”, advirtió.

Acompañada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado Elías Rescala Jiménez; la presidenta del Comité Municipal, Silvia Márquez Velasco; y el secretario de Finanzas del CDE, Fernando Zúñiga Tapia, la también Senadora convocó a la militancia a cerrar filas en el proceso de reestructuración y organización, con el fin de estar preparados para los desafíos electorales de los próximos años.

“No se trata solo de una elección, sino de redefinir el rumbo del país y el futuro de las nuevas generaciones, que merecen vivir en libertad y no bajo el yugo de un régimen dictatorial. Morena busca someter a los Poderes de la Unión e imponer reformas a la Ley Electoral y a la Ley de Amparo, lo que representaría un grave retroceso democrático”, enfatizó.

Ante la militancia reunida, Ruiz Sandoval llamó a trabajar de manera intensa en territorio y a construir desde las bases las próximas candidaturas: “Aquí vamos a tener éxito porque contamos con un priismo leal y comprometido. El PRI sabrá devolverle al país los mejores gobiernos municipales, cercanos a la gente y capaces de resolver sus demandas. Nosotros sí sabemos gobernar”, expresó.