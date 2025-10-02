Entrega la alcaldesa Azucena Cisneros apoyos para transporte a estudiantes

Universitarios en Movimiento por el Bienestar

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec inició la entrega de las primeras dos mil 321 tarjetas del programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que otorga becas de mil pesos mensuales a alumnas y alumnos de educación superior del municipio, de escuelas públicas y privadas, principalmente para pasajes.

“Sabemos que el costo del transporte muchas veces es una barrera que impide continuar con los estudios”, reconoció la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien informó que buscan entregar cinco mil becas, por lo que la convocatoria continúa abierta.

En esta primera etapa, entregaron dos mil 321 tarjetas a estudiantes de instituciones como UNAM, IPN, UAEM, UAM, Normal de Ecatepec y Uneve, entre otras, de las cuales mil 405 fueron a mujeres (61 por ciento) y 916 a hombres (39 por ciento).

“Este programa es de vital importancia. Un joven de Ecatepec que va a la Universidad, de verdad se los digo, es un acto de heroísmo, principalmente de ustedes, pero también de sus padres. Implica enfrentar largas horas en el transporte, riesgos en la seguridad y limitaciones económicas. Y aun así aquí están, de pie, luchando por sus sueños al ir a la universidad”, expresó Cisneros Coss.

Agregó que este apoyo no es una dádiva, sino una obligación del gobierno municipal y el cumplimiento del derecho de las y los jóvenes a estudiar, por lo que entregan el recurso de manera directa para que los beneficiarios paguen sus pasajes, materiales académicos o lo que requieran para continuar con sus estudios.

“Es el derecho de poder soñar con una vida mucho mejor y esa solamente se logra dentro de las universidades, que nunca duden ustedes que están en el camino correcto”, dijo.

Añadió que “cuando un joven decide estudiar y es respaldado por el municipio, se convierte en una esperanza para Ecatepec. La seguridad también se construye con más jóvenes en las aulas y menos en las calles”.

Reiteró: “Creemos en ustedes porque sabemos que tienen la capacidad de transformar su vida, su familia y su comunidad. La delincuencia y las adicciones no tienen nada qué ofrecerles, solo vacío y dolor. En cambio, el deporte, el arte, la disciplina, la solidaridad y el estudio son el verdadero camino hacia la felicidad y la grandeza”.

Dana Paola Castro Mireles, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), dijo que “esta beca no es simplemente una ayuda económica, es un voto de confianza a nuestro esfuerzo y en el potencial que tenemos para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad”.

Saulo Máximo Carrillo, también universitario, destacó que “contar con este tipo de apoyo es muy importante para nosotros los estudiantes, porque hay veces que no tenemos el dinero suficiente siquiera para venir a nuestra escuela y gracias al apoyo que nos van a proporcionar nos podemos seguir concentrando en estudiar”.