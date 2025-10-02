Inauguró Isaac Montoya en Naucalpan vialidad olvidada

Naucalpan, Méx.- A menos de 9 meses, el gobierno de Isaac Montoya Márquez entregó la rehabilitación con concreto hidráulico de 2.6 kilómetros de la Avenida Minas Palacio, donde también se renovó la infraestructura hidráulica, la red de drenaje y se iluminaron los 5.7 kilómetros de esta vialidad olvidada por más de 50 años por gobiernos anteriores y hoy se beneficia a por lo menos 10 colonias. En este acontecimiento histórico, que reunió a cientos de vecinas, vecinos, líderes y autoridades auxiliares de diferentes colonias y agrupaciones de transporte; acompañado por la Presidenta del Sistema Municipal DIF, así como servidores públicos municipales, el alcalde, afirmó que esta obra de infraestructura está proyectada para durar 30 años, que será un legado para todas y todos y que mejorará la movilidad de manera notable.

“Hoy podemos decir que esta obra va a ser un legado, no solamente se llevó a cabo la vialidad de concreto hidráulico, los kilómetros que ya comentaron, sino que se sustituyeron las tuberías y las luminarias dobles en los prácticamente 5.7 km de la avenida, es decir, también hacia la banqueta para que se vuelva también un Sendero Seguro”, dijo.

Agregó, el mejoramiento de las zonas olvidadas es un sueño de vida y también mejorar la calidad de desarrollo de las personas. “En nueve meses hemos demostrado que querer es poder y que hablar de que aquí gobierna la esperanza, es también hablar de que la esperanza es transformadora”.