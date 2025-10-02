Carlos Matus presentará “Tangos, sones y danzones”

Con un gran concierto en el CENART

Una reinterpretación audaz de la música tradicional mexicana

Con composiciones propias y arreglos originales, el pianista y compositor Carlos Matus presentará su disco “Tangos, sones y danzones”, el domingo 5 de octubre a las 13:30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Acompañado por su quinteto, Matus ofrecerá una propuesta sonora que fusiona tango contemporáneo, son jarocho y danzón desde una mirada personal y arriesgada.

Luego de años de colaborar con diversos músicos y agrupaciones, tanto en el tango como en la música contemporánea, Matus decidió emprender su propio proyecto. En entrevista para DIARIO IMAGEN, compartió los detalles detrás de esta producción:

“Estamos haciendo la presentación del primer disco del quinteto. Van a escuchar versiones nuevas de música tradicional mexicana en un formato instrumental poco común para este tipo de repertorio. La selección de los temas fue por gusto, arbitraria, tengo un stock y decidí estructurarlo con tres tangos míos, originales; tres sones mexicanos —jarochos y uno istmeño— y tres versiones de danzones.”

La propuesta, explica, nace del atrevimiento de llevar esta música a un formato que no le es propio. “Por ejemplo, la inclusión del bandoneón, que es característico del tango. Lo que hice fue someter la música tradicional mexicana a procesos musicales propios del tango. Es como moverle el piso a estos sonidos, y el efecto es agradable.”

Sobre la identidad del proyecto, Matus reflexiona: “No sé si estamos argentinizando los temas mexicanos o mexicanizando el tango. Prefiero verlo como una interpretación personal. Incluso amigos tangueros me dicen que esto no es tango. Es mi reinterpretación de esos sonidos que me han influenciado desde pequeño: el tango, el danzón… El danzón lo vi desde niño, con amigos que lo bailaban. El tango lo descubrí más tarde, pero me enamoré del género. Fue un ‘crush’ que me hizo sumergirme en él.”

Entre los temas que integran el disco están La bruja, El coco y El cascabel, piezas que Matus ha escuchado toda su vida. “Tengo amigos jaraneros, soneros, con quienes me uno en los fandangos. Son los sonidos que más tengo en el oído. También incluimos Dios nunca muere, ese himno oaxaqueño, un vals del maestro Macedonio Alcalá.”

En el apartado de danzones, el quinteto interpreta versiones instrumentales de Almendra, Juárez y Nereidas, este último considerado por Matus como “el himno del danzón”. “Los elegí porque son ‘hits’, están en el oído popular.”

Sobre su presentación en el CENART, Matus se muestra agradecido: “Me siento muy privilegiado de presentarme en el Centro Nacional de las Artes, y también de poder dedicarme a la música, a esto que amo. Creo que es un privilegio hacer lo que amas. Me hace sentir satisfecho y agradecido.”

Cita al bandoneonista Aníbal Troilo para cerrar su reflexión: “‘El tango sabe esperar’. Esa frase aplica para todos los géneros populares, también los de México. Puede que no te guste el tango, que lo veas como música de viejitos, pero llegará un momento en tu vida en que un tango te va a hablar. Lo mismo pasa con los boleros, las rancheras, la música tradicional. A mí me pasó con la música de Agustín Lara, de María Grever, que escuchaban mis abuelos. No me adentré en ella sino hasta después de los veintes.”

El disco ya está disponible en plataformas digitales. Y para quienes asistan al concierto, habrá una sorpresa especial: “Con la entrada al concierto se les regalará un disco físico, con fotos increíbles, y en el reverso tiene un código QR que los lleva a contenido adicional.”

