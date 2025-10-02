Gobierno de Delfina Gómez logra la menor cifra de homicidios en 8 años

Reducción de 31% en septiembre

El robo de vehículo 34% y la extorsión 29%, en comparación con el mismo periodo de 2024

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó durante la Mesa de Paz que septiembre y julio han sido los meses con menos homicidios dolosos desde 2017 —con 113 casos cada uno—, resultado de la estrategia de seguridad impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en coordinación con los gobiernos federal y municipales.

En la reunión, encabezada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, también se dio a conocer que de enero a septiembre de 2025 se registró una disminución de 31 por ciento en homicidios dolosos, de 34 por ciento en el robo de vehículo y de 29 por ciento en el delito de extorsión, en comparación con el mismo periodo de 2024.

El GEM avanza hacia la igualdad bajo los ideales de José María Morelos y Pavón

Al conmemorar el natalicio de José María Morelos y Pavón, el Consejero Jurídico del Estado de México, Jesús George Zamora, afirmó que, bajo la guía de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, la entidad avanza en la construcción de un Estado más justo e igualitario inspirado en los ideales del Siervo de la Nación.

“El Poder de Servir significa ejercer el poder para acompañar, proteger y transformar vidas. No es un lema, sino una convicción ética y política que coloca a la gente en el centro de cada decisión”, subrayó en el Centro Comunitario Ecatepec Museo Casa de Morelos.

Destacó que esta visión se traduce en hechos: 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza, el homicidio doloso bajó 31% en la Zona Oriente con el Mando Unificado y se inauguró la Línea 11 del Trolebús Mexiquense que conecta Chalco con Santa Martha.

Añadió que este gobierno respeta la división de poderes, impulsa la rendición de cuentas y cuenta con un Poder Judicial independiente y moderno como garante del Estado de derecho.

La Presidenta Municipal, Azucena Cisneros Coss, señaló que los principios de Morelos cobran vida en Ecatepec mediante el impulso a la educación, la salud y la justicia social.

En la ceremonia participaron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades militares y municipales.