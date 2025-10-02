“Amar y querer”: emotivo tributo sinfónico a José José en el Auditorio Nacional

A sesis años del fallecimiento del Principe

Con más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Rodrigo Macías

A seis años de su fallecimiento, el legado de José José volvió a estremecer al público mexicano en un homenaje sinfónico titulado “Amar y querer”, presentado el pasado 30 de septiembre en el Auditorio Nacional. Más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Rodrigo Macías, acompañaron a ocho voces invitadas en un recorrido por 35 de los éxitos más emblemáticos del “Príncipe de la Canción”.

El concierto abrió con “Gavilán o paloma”, interpretado por Alfonso Alquicira y Natalia Marroquín, seguido por “Lo que no fue no será” en las voces de Ricardo Caballero y Debbie Castro. A lo largo de la velada, se escucharon temas como “Me vas a echar de menos”, “Preso”, “40 y 20”, “Payaso”, “Si me dejas ahora” y “La nave del olvido”, todos con arreglos sinfónicos del compositor Mario Santos.

El cierre fue apoteósico: “El triste”, la canción que catapultó a José José en el Festival OTI de 1970, fue interpretada por todos los cantantes en escena, provocando ovaciones de pie y lágrimas entre los asistentes.

Entre los asistentes destacados estuvieron Anel Noreña, exesposa del cantante, y su hijo José Joel, quienes recibieron muestras de cariño del público. “Estoy fascinada de tantas gentes preciosas que a mí y a mis hijos nos han tomado un cariño muy especial. Los queremos mucho”, expresó Anel tras ser presentada por el maestro Macías2.

El evento no sólo celebró la voz de José José, sino también su sensibilidad como intérprete. “No sólo fue un gran cantante, fue un gran artista”, declaró Macías en entrevista previa.

El maestro Rodrigo Macías destacó en su momento que las canciones de José José poseen una cualidad especial: son accesibles para todos, lo que se reflejó en las interpretaciones femeninas durante el concierto, demostrando que ellas también pueden apropiarse y dedicar temas como “Volcán”, “Desesperado”, “Preso” y “Anda y ve”.