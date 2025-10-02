Inminente aumento del mercado negro de los cigarros

Alza de impuesto al tabaco

Está demostrado que el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales, sino con políticas de salud de mediano y largo plazo, dice Canacintra

La propuesta del gobierno federal de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco para 2026, de aprobarse tal y como fue presentada, impulsará el mercado ilegal, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

La mitad de las compras de este producto se hará en el mercado negro, que actualmente representa el 20% del consumo total de tabaco, lo que “equivale a una pérdida fiscal de entre 13 mil y 15 mil millones anuales. Por lo que el incremento de impuestos propuesto para 2026 lejos de disminuir su consumo, migrará la oferta hacia el mercado ilícito”.

María de Lourdes Medina Ortega, dirigente de la cámara, aseveró que lo anterior facilitará la venta de cigarros ilegales entre los menores de edad, ya que comprarlos en una tienda formal significará pagar, al menos, 20 pesos más por cajetilla, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera.

Los industriales señalaron que este aumento en los impuestos, propuesto en el Paquete Económico 2026, provocará un aumento mínimo de 20 pesos (1 dólar en promedio) por cajetilla y podría detonar un “crecimiento del mercado ilícito”, con efectos negativos en la recaudación, la economía y la salud pública.

En ese contexto, María de Lourdes Medina, lamentó que ni las autoridades hacendarias ni las de salud hayan considerado experiencias previas en México.

Recordó que en 2010 se aprobó un aumento adicional de siete pesos por cajetilla con la expectativa de recaudar 42,000 millones de pesos (unos 2,293 millones de dólares) en 2011. Sin embargo, solo ingresaron 30,000 millones (1,638 millones de dólares), mientras que el consumo de cigarros ilícitos escaló hasta un 20% del mercado.

Estrategia fiscal

Puntualizó que para 2024, se estimó que ingresarían 52,699 millones de pesos (2,877 millones de dólares) por impuestos al tabaco, pero la recaudación cerró en 48,000 millones (2,620 millones de dólares). Por ello, enfatizó, repetir la estrategia fiscal agravará el problema.

“No son hipótesis. La historia en México ya nos demostró que el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales, sino con información y políticas de salud de mediano y largo plazo”.

Medina Ortega alertó que el mercado negro de cigarros representa actualmente más de 20% del consumo nacional, lo que implica una pérdida fiscal anual estimada entre 13,000 y 15,000 millones de pesos (709.8 y 819 millones de dólares).

Consideró que un nuevo incremento de impuestos solo trasladará la demanda hacia productos ilícitos que no pagan contribuciones ni cumplen regulaciones, facilitando además el acceso entre menores de edad.

La lideresa empresarial pidió a diputados y senadores reconsiderar la propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 y, en su lugar, impulsar campañas de prevención, educación y atención a la salud.

“Mayor carga fiscal solo incentiva el contrabando de tabaco y con ello, un sector que evade impuestos y vende productos sin restricción”, afirmó.

Añadió que la cadena productiva del tabaco es estratégica en regiones donde se cultiva y procesa, y que un alza abrupta en los impuestos puede afectar empleo, producción y recaudación sin reducir el consumo.

Mercado ilegal genera pérdidas millonarias

El mercado negro del tabaco en México genera pérdidas fiscales por más de 13 mil millones de pesos (unos 650 millones de dólares), ya que los cigarrillos ilegales evaden el pago del IEPS y las licencias de sanidad exigidas por la autoridad, reveló un estudio del Colegio de México (Colmex).

El informe Cigarros Ilegales y Crimen Organizado (Colmex, 2025) señala que uno de cada cinco cigarrillos que se consumen en el país es ilegal, lo que coloca a México entre las naciones más afectadas del mundo por este fenómeno.

“Los altos costos del IEPS para las empresas legales hacen que la venta ilegal resulte más atractiva”, indica el estudio, de la universidad pública mexicana dedicada a la investigación y la divulgación en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y subraya que los precios bajos y la falta de controles convierten al contrabando en un negocio altamente rentable.

De acuerdo con cifras citadas del Instituto Nacional de Salud Pública (2024), el 18.2% de los cigarrillos consumidos en el país provienen del comercio ilícito.

Lo anterior, sostiene el informe del Colmex, no sólo “erosiona la base fiscal, distorsiona la competencia y fortalece a las redes de la delincuencia organizada”.

Según indica este documento, los grupos del crimen organizado han encontrado en el tabaco ilegal una fuente creciente y rentable de financiamiento, cuyos recursos se destinan a ampliar operaciones y sostener actividades de alto impacto como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

El estudio destaca que el contrabando desde Asia y la producción local son los dos principales canales que alimentan este mercado y apunta que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación controlan buena parte de estas operaciones.