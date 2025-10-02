Clara Brugada Molina presenta la estrategia integral “Territorios de Paz e Igualdad”

Cuenta con 16 líneas de acción

Iniciativa diseñada para transformar las condiciones estructurales que generan violencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia integral «Territorios de Paz e Igualdad», una iniciativa diseñada para transformar las condiciones estructurales que generan violencia, desigualdad y exclusión en la capital, considerado una de las estrategias más profundas de la actual administración que busca construir el segundo piso de la cuarta transformación en la capital, con la paz como eje central.

Acompañada de su gabinete legal y ampliado, la Jefa de Gobierno refirió que la estrategia “Territorios de Paz e Igualdad” se inspira en los principios del humanismo mexicano, donde la paz duradera solo es posible a través de la justicia social, la restitución de derechos y la atención a las causas fundamentales de la violencia. Acotó que se trata de una apuesta ética para abordar las múltiples formas de violencia, incluyendo la económica, de género y urbana, así como otras prácticas normalizadas que requieren atención.

Destacó la importancia del 2 de octubre para presentar este programa, considerándolo una estrategia profunda para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación con la coordinación interinstitucional para atender integralmente los territorios y las causas estructurales de la desigualdad.

Explicó que esta estrategia “está encabezada por la construcción de paz en la Ciudad de México, pues implica… una coordinación, una gran coordinación interinstitucional que nos permita atender de manera integral territorios y que nos ayude a que en estos lugares la construcción de paz vaya de la mano con la atención a las causas estructurales que hoy provocan desigualdades”.

La atención a las problemáticas económicas y la garantía de empleo digno fueron puntos centrales en su discurso. “Identificar en dónde tenemos problemas económicos, empezando por ahí, o sea, ¿cuáles son las problemáticas más profundas que tienen las familias y las comunidades? Esto es muy importante, por eso cuando hablamos de empleo, pues no es cualquier tema”, dijo.

En este sentido, anunció que “vamos a echar a andar… un programa especial que va a ser aplicado en estos Territorios de Paz e Igualdad, y que además de acercar y de apoyar, de acompañar para garantizar que las familias tengan ingresos económicos a través de un empleo digno, pues también echaremos a andar lo que hemos anunciado antes de un programa muy parecido a “Jóvenes Construyendo el Futuro” que está en todo el país, pero para personas no jóvenes, es decir, para personas mayores de 30 años que tengan el problema de falta de empleo, que tengan dependientes económicos”.

La Jefa de Gobierno hizo hincapié en la importancia de trabajar con las nuevas generaciones y en la prevención de la violencia desde temprana edad, “necesitamos, ya no queremos llegar a problemas graves sin atender, y promover cultura de paz desde las infancias… tenemos que construir desde las infancias propuestas, proyectos, programas y alternativas de construcción de paz”.

Al referirse a la visión integral de la seguridad y la paz, destacó el rol del gobierno en las comunidades. “Consideramos que cuando el Estado, que cuando el gobierno se hace presente con justicia, educación, cultura, trabajo y seguridad directamente en comunidades, no hay cabida para la violencia y se combaten las desigualdades”.

Para finalizar, la Jefa de Gobierno expresó que “yo estoy segura que combatir estas desigualdades va a ayudar a construir en el corto y mediano plazo vidas plenas, distintas, que van a ir desechando la violencia”.

Por su parte el Subsecretario de Paz e Igualdad, José Antonio Jiménez Islas, presentó el programa «Territorios de Paz e Igualdad» como una apuesta ética para transformar las condiciones estructurales de violencia y desigualdad. Explicó que se inspira en el humanismo mexicano, buscando la paz duradera a través de la justicia social y la restitución de derechos. Detalló los tres ejes estratégicos: Territorios de Paz e Igualdad con 16 líneas de acción, Nuestra Tarea es la Paz enfocado en escuelas, y Comunicación y Cultura de Paz para consolidar una narrativa colectiva. Mencionó las 25 localidades iniciales donde se implementará el programa.

La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, destacó la importancia del trabajo digno como el mejor programa social y un derecho fundamental. Anunció que la agencia de empleo se llevará directamente a los territorios de paz para facilitar el acceso a empleos remunerados y, con ello, a la seguridad social. Puso como ejemplo el éxito en Mixquic, donde se ha dado empleo a 154 personas, buscando que no tengan que trasladarse lejos de sus domicilios.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la seguridad es producto de la justicia y que la inseguridad se ve influenciada por la desigualdad y la falta de acceso a derechos. Explicó que la paz no es solo la ausencia de delito, sino el ejercicio positivo de derechos. Detalló las acciones de la SSC, incluyendo la consolidación de infraestructura de seguridad como senderos seguros, cámaras, patrullas, módulos, el combate a delitos específicos como la extorsión y el robo de vehículos, y la promoción de mensajes de paz en escuelas y asambleas vecinales. Resaltó la creación de modelos alternativos de realización personal y una estrategia de atención a víctimas, restitución de derechos y mediación de conflictos.