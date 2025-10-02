Rectora de UAEMéx y secretaria de Cultura y Turismo recorrieron la FILEM 2025

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, realizaron un recorrido por los pasillos, foros y stands de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025, marco en el que resaltaron la importancia de acercar a la sociedad la producción editorial de la institución educativa y mexiquense.

Acompañada de la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, y el secretario ejecutivo del Consejo del Fondo Editorial del Estado de México, Sérpico Vladimir Francisco José Contla Ortega, la rectora se integró a la presentación del libro Desarrollo económico, social, cultural y ambiental del municipio Isidro Fabela mediante la producción de papa criolla, coordinado por Luisa Gabriela Morales Vega, en el Foro UAEMéx, espacio en el que subrayó que esta obra es ejemplo del trabajo académico de la institución e invitó a las y los asistentes a conocer las publicaciones editadas por la UAEMéx.

En entrevista con UniRadio 99.7 FM, destacó la relevancia de la FILEM como un espacio que fomenta la lectura y aprovechó para recomendar la obra Un cuarto propio, de Virginia Woolf.