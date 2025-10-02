Proponen empatar revocación de mandato con el proceso de 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Aprobada bajo el argumento de que el pueblo bueno debe tener la posibilidad de ratificar o revocar el mandato de su Presidente, Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma constitucional para establecer una posible destitución presidencial a la mitad del sexenio de los gobiernos siguientes.

Una vez establecida en el artículo 35 de la Constitución, el primer ejercicio de revocación se debería realizar en octubre de 2027, a finales del tercer año de la administración de Claudia Sheinbaum.

Desde que se planteó y aprobó esta reforma, analistas suspicaces consideraron que el proceso de revocación tenía el objetivo real de ser un ariete para someter a la mandataria a los dictados emitidos desde Palenque.

Un: si no me haces caso, te quito.

Hoy, vía sus cercanos en el Senado y la Cámara de Diputados, y en Morena, la mandataria ha comenzado a promover que ese proceso de consulta sobre revocación de mandato se realice no en octubre sino en junio dentro del proceso intermedio de 2027.

Sería una consulta de ratificación de mandato que correría al parejo de la elección de 500 nuevos diputados federales (300 de mayoría y 200 pluris), 17 nuevos gobernadores, cientos de nuevos alcaldes y la renovación de quizá 30 nuevos congresos locales y la segunda mitad de jueces que quedó pendiente de la Reforma Judicial.

Eso le permitiría a la presidenta Sheinbaum Pardo hacer campaña y atraer las simpatías de los votantes de Morena y aliados de PT y Verde para lograr fácilmente su ratificación y dejar atrás el riesgo de una remoción. La consulta de revocación de mandato se diluiría entre otras muchas.

El argumento para hacer ese cambio de fechas es contundente: se evitaría el gasto doble al aprobar solo una consulta.

Esto ya ha comenzado a ser impulsado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar -cercano a Sheinbaum Pardo-, quien aprovechó su primer informe de labores para hablar del tema.

La intención de modificar las fechas para la consulta de revocación de mandato está planteada y ahora habrá de ser incorporada como un tema más dentro de todo lo que traerá la iniciativa de Reforma Electoral a ser presentada en el primer período de sesiones de 2026.

¿De parte de quién?

Sin duda, la primera sorprendida de nuevo por cambios legislativos a sus iniciativas, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y así lo dejó en claro durante su mañanera de ayer al indicar que lo de aplicar retroactivamente la reforma al Derecho de Amparo aprobado ayer en el Senado, no iba con su propuesta inicial.

Y de entrada, Sheinbaum Pardo advirtió que ese adendum presentado a último momento por el senador morenista veracruzano Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara no procedía porque va en contra de lo que establece la Constitución que una nueva Ley o reforma no puede ser aplicada retroactivamente.

Eso mismo fue confirmado más tarde por el coordinador de los diputados de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal, quien adelantó que eso será revisado y seguramente desechado por el pleno de San Lázaro.

Ahora sólo queda aclarar quién fue que en el Senado se le ocurrió agregarle eso de la retroactividad a la reforma del Derecho de Amparo, reforma ya de por sí muy cuestionada por barras de abogados y centros de investigación jurídicas y académicos.

El fastidio de Adán Augusto de tener que estar en el pleno

Por si alguien dudaba que Adán Augusto López cree, está segurísimo de ser inamovible de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, cargo que le asignó a dedo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que a pesar de que ya la tiene hasta el copete la presidenta Claudia Sheinbaum no se atreve a removerlo, corren por redes y en medios los videos y las fotos que lo muestran siguiendo en su IPad y desde su escaño, a media comparecencia del secretario de Hacienda Édgar A. Amador Zamora, el partido de la Champions League entre el Barcelona y el París Saint-Germain.

Para el senador tabasqueño -ex gobernador y ex secretario de Gobernación, ex corcholata presidencial de AMLO-Morena, metido hoy en una escandalosa vorágine político-mediática y penal por su posible involucramiento en el cártel de La Barredora creado y operado por su ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena– es más que tedioso tener que estar en el Pleno del Senado.

Con casi todo bajo su control en esas sesiones, no duda en meterse a ver en su IPad un juego de fut europeo y dejar que el Pleno siga su curso.

Lo de La Barredora, de su participación en la red de huachicol fiscal, en posible evasión fiscal y tráfico de influencias, en ingresos millonarios ilegales, lo atribuye a una embestida mediática de un “pato” mayor, que junto con intereses conservadores neoliberales y de derecha intentan complicarle la vida pero que él está seguro no lo afectarán.

A ver, contradíganlo, critíquenlo por ver fut en el Pleno, sigan prediciendo que ya no dura en el Senado.

El sigue tan campante como el personaje del wiski, sentado y bostezando en su escaño senatorial

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa