Xóchitl Gálvez hace “campaña” en redes sociales en busca de “hueso”

La señora del “refrito”

La ex candidata presidencial pretende seguir siendo relevante en la arena política

Xóchitl Gálvez Ruiz, como muchos otros políticos que nadan de muertito en la política mexicana, donde se acomodan fácilmente por el nombre y la marca que ya tienen, aunque no hayan hecho nada en beneficio de la sociedad, hace uso nuevamente de las redes sociales para mantener presencia y buscar, seguramente, una diputación en el próximo proceso federal de 2027.

La dicharachera ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México ganó fama en las pasadas elecciones de 2024, pero los 16 millones 502 mil 697 votos no le bastaron contra los 5 millones 924 mil 519 votos de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, para ganar la Presidencia.

Cambia de apariencia

Así, después de la derrota electoral y de haber mantenido un perfil bajo en la política, la hidalguense, ahora se convirtió en “gymrat” (una persona que dedica su vida al entrenamiento y al gimnasio, priorizando el ejercicio y el bienestar físico por encima de otras actividades).

La también ex senadora, que ya abandonó el huipil y la bicicleta, revela que ahora hace entrenamiento con pesas y que su “constancia y disciplina” ya le permitieron bajar 18 kilos, tal y como dejan ver las imágenes del video que publicó en su cuenta de Instagram, recientemente.

Con 63 años de edad y 25 años en la administración pública, Gálvez Ruiz compartió en redes sociales un importante cambio de imagen y de actitud que ha impactado en su apariencia física, su estado de salud y que apunta a modificar también la percepción que tiene sobre ella la opinión pública.

“Estoy muy motivada con mi rutina de ejercicio”, escribió Xóchitl junto al video en el que se le ve realizar distintos movimientos con pesas en un gimnasio. “Aquí les comparto un poco de lo que hago todos los días”, añadió la política junto a la grabación en la que se le ve realizar distintas variantes de sentadillas, desplantes y elevaciones.

Seguirá en la reñida arena política

Más allá del hecho de seguir activa en redes sociales, donde expresa de manera regular su opinión sobre distintos temas de la agenda nacional, Xóchitl Gálvez ha sumado puntos a su persona y a su imagen pública, luego de compartir con sus seguidores que está siguiendo una rutina de ejercicios con pesas para mejorar su salud.

Un detalle que muestra la preocupación por la política panista por mejorar su condición y mantenerse en forma, además de dar evidencia de que piensa seguir siendo relevante en la físicamente demandante y reñida arena política del país.

“Disciplina, constancia, es lo que me ha llevado a tener unos resultados que me tienen súper contenta: 18 kilos abajo”, comenta Xóchitl Gálvez en el video grabado en un gimnasio donde se le ve ejecutar distintos ejercicios con pesas.

¿Por qué se convirtió en “gymrat”?

El video de Xóchitl Gálvez, donde se le haciendo pesas en el gym, como cualquier «gymrat», es el ejemplo perfecto de que el practicar una actividad física con gran auge en México la puede acercar a un sector de la sociedad con el que quizá hasta ahora no había conectado, comenta Álvaro Gordoa, especialista en imagen pública, quien señaló la tendencia mundial hacia una “ciudadanización” de los políticos.

“Proyectarse como una persona común y natural conecta más con la gente, sobre todo si el personaje habla de forma coloquial”, señala.

“Ya no aplica del todo estar bien peinadito, usar un maquillaje impecable o traer traje sastre pulcro. Hoy en día, lucir entrón y hasta desarreglado puede ser lo correcto”, añadió.

Y si bien ni Xóchitl Gálvez ni la gran mayoría de las personas que hacen pesas podrían considerarse cien por ciento como un «gymrat», el hecho que la panista muestre este cambio de hábitos le podría ayudar a conectar con el sector de la población que busca, a través del ejercicio y una mejor alimentación, mejorar su calidad de vida.

Abandona el huipil

Ante los cuestionamiento de por qué la hidalguense dejó el huipil, señala que sí los sigue usando, pero de manera distinta, pues su trabajo de ingeniera, que anda en las obras, requiere de otra vestimenta.

Pese a que el trabajo de ingeniera en campo le exige usar uniforme y equipo especial, cuando está en otras actividades opta por prendas que posean bordados, para no dejar de lado la ropa tradicional.

“Lo que me pongo son blusas cortas. Muchas son de telar de cintura, muchas son bordadas como esta, así que dejen de andar de cizañosos, yo nunca voy a dejar el huipil, me encantan, los he usado toda mi vida», dijo.