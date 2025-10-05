Habrá cero tolerancia al maltrato de animales, advierten autoridades

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Con acciones concretas, QR es referente en el respeto hacia estos seres vivos

Hay momentos en que la realidad nos sacude con una crudeza que no admite evasivas. El reciente caso de zoofilia en Playa del Carmen no solo revela una atrocidad individual, sino que desnuda las grietas de una sociedad que aún no ha comprendido que el respeto por los animales es una extensión del respeto por la vida misma. No basta con indignarse en redes sociales: necesitamos leyes más firmes, instituciones más ágiles y una ciudadanía que no mire hacia otro lado. Porque cuando se vulnera a un ser indefenso, se vulnera también nuestra humanidad.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema), encabezada por Óscar Rébora, reafirma su compromiso con la protección animal, dejando claro que ningún acto de violencia contra los animales quedará sin consecuencias. Con acciones concretas y una política de cero tolerancia, la entidad se consolida como referente en el respeto a la vida animal.

El reciente caso de una perrita víctima de abuso ha sido emblemático: el presunto agresor fue capturado en flagrancia y entregado a la Fiscalía, dando inicio a un proceso judicial que, según el gobierno del Estado, busca establecer un castigo ejemplar. Este hecho envía un mensaje contundente sobre la capacidad de respuesta institucional ante el maltrato animal.

“Este es un asunto muy doloroso que conecta directamente con la sensibilidad de nuestra gobernadora, quien tiene gran empatía por los perritos. Estamos reforzando acciones para que estos delitos no queden impunes y garantizar el bienestar de nuestras mascotas”, expresó Rébora, subrayando el enfoque humanista que guía la estrategia estatal.

Las Caravanas de Bienestar Animal y los operativos de inspección permanente son parte de esta estrategia integral, que busca prevenir el maltrato y promover el cuidado responsable. Estas acciones reflejan el esfuerzo coordinado entre autoridades estatales y municipales para atender de forma inmediata cada denuncia recibida.

“Todas las denuncias que recibimos son atendidas de inmediato. Este arresto envía un mensaje a la sociedad sobre la importancia de respetar a los animales y sus derechos”, declaró Rébora, destacando la colaboración con la gobernadora y los gobiernos locales para garantizar justicia y protección.

No obstante, el funcionario reconoció que aún existen casos complejos, como el del perro “Blue”, atacado con un machete, cuya investigación se ha visto obstaculizada por la falta de denuncias ciudadanas. Por ello, hizo un llamado urgente a la población: “La participación de la ciudadanía es clave para que podamos actuar con rapidez y eficacia”.

Alarmante aumento de casos

En lo que va de 2025, Quintana Roo ha registrado un preocupante aumento en los casos de maltrato animal, lo que ha llevado a las autoridades estatales a intensificar sus acciones legales y de protección. Desde agresiones físicas hasta actos de zoofilia, los hechos han generado indignación social y han puesto a prueba la capacidad de respuesta institucional.

Caso “Mila” (Cancún): Una perrita rescatada en la colonia Tres Reyes, con más del 70% de la piel desprendida por agresiones humanas. Gracias a la intervención de la asociación Cachorrilandia y el respaldo del gobierno estatal, “Mila” sobrevivió y se convirtió en símbolo de resiliencia y acción comunitaria.

Caso “Blue” (Chetumal): Un perro atacado con machete cuya investigación se ha visto obstaculizada por la falta de denuncias formales. Las autoridades han reiterado que sin participación ciudadana, es difícil judicializar estos delitos.

Detenciones múltiples: Según la Fiscalía General del Estado, se han realizado 24 detenciones por maltrato animal en lo que va del año, de las cuales ocho personas ya fueron vinculadas a proceso. La mayoría de los casos se concentran en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

El fiscal Raciel López Salazar informó que, además de los procesos penales, se han concretado más de 225 acuerdos reparatorios mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, lo que ha permitido agilizar la atención a víctimas y reducir la carga judicial.

¿Dónde denunciar el maltrato animal en Quintana Roo? Si eres testigo de un acto de crueldad animal, puedes denunciarlo en las siguientes instancias:

-Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA): Teléfono: 983 832 1500 Correo: denunciasppa@quintanaroo.gob.mx-Fiscalía General del Estado (FGE): Línea de atención: 998 881 7150 También puedes acudir a cualquier sede regional o presentar tu denuncia en línea a través del portal oficial.

-Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA): Redes sociales oficiales y oficinas en Chetumal y Cancún.

Ocho sucursales del Monte de Piedad bajan las cortinas

Nacional Monte de Piedad suspendió operaciones en sus ocho sucursales en Quintana Roo como parte de una huelga nacional que involucra a más de 2,000 trabajadores en todo el país. La medida, encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Monte de Piedad y respaldada por la Asociación General de Trabajadoras y Trabajadores (AGT), responde a presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo y al incumplimiento de acuerdos firmados en marzo de 20242.

Las sucursales cerradas incluyen: Cuatro en Cancún, dos en Playa del Carmen, una en Cozumel y una en Chetumal.

Los trabajadores colocaron banderas rojinegras en cada sede, paralizando por completo las operaciones de empeño, refrendo y pago. La institución ha informado que los bienes empeñados están resguardados y que se extenderán las fechas de pago sin penalizaciones durante el periodo de huelga.

Rubén Pech Dzib, representante sindical en Cancún, explicó que el movimiento surge del “hartazgo” ante la falta de cumplimiento por parte de la administración nacional. Entre las principales denuncias se encuentran: Recortes de prestaciones, cancelación de ascensos, jornadas extendidas sin pago de horas extra, salarios por debajo de dos mínimos, incluso en zonas fronterizas y ostigamiento laboral, además de los despidos masivos.

El cierre de sucursales ha generado incertidumbre entre los usuarios del servicio de empeño, especialmente aquellos que dependen de esta institución como fuente de financiamiento. No obstante, Monte de Piedad ha garantizado que no habrá pérdida de prendas ni penalizaciones por pagos atrasados mientras dure el paro.