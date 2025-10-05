Continúa la construcción hotelera, pese a la acelerada erosión costera

La industria avanza a pasos agigantados

Afectación a ecosistemas como arrecifes, manglares y zonas de anidación de tortugas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Mientras las playas del Caribe mexicano se reducen a un ritmo alarmante, la industria hotelera en Quintana Roo sigue expandiéndose sin freno. Expertos advierten que esta sobrecarga turística está acelerando la erosión costera, afectando ecosistemas clave como arrecifes, manglares y zonas de anidación de tortugas marinas. A pesar de los diagnósticos críticos, nuevos desarrollos siguen recibiendo autorizaciones, lo que ha encendido alertas entre ambientalistas y académicos.

De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el litoral de Quintana Roo pierde hasta dos metros de playa al año debido a la erosión, fenómeno que se ha intensificado por la construcción de grandes estructuras hoteleras y el deterioro del hábitat coralino. Rodolfo Silva Casarín, especialista en ingeniería costera, presentó en la Universidad del Caribe un diagnóstico que señala que más del 80% del litoral presenta niveles críticos de erosión.

La pérdida de calidad del agua, producto del crecimiento poblacional y la filtración de residuos al subsuelo, también contribuye a la muerte de especies marinas que antes generaban los sedimentos que forman la arena blanca característica de la región.

A pesar de este panorama, continúan los proyectos hoteleros. En Cancún, por ejemplo, se puso a consulta pública el desarrollo “Hotel The View”, que contempla 456 habitaciones distribuidas en 15 niveles, en una zona de anidación de tortugas marinas. Ambientalistas como Rodrigo Vázquez, de la asociación Patriotas, denuncian que este tipo de construcciones provocan deforestación, saturan servicios básicos y destruyen ecosistemas como los manglares, esenciales para la protección costera.

“Si los ciudadanos supieran que se pretende construir en una zona donde las familias disfrutan del mar y la naturaleza, estoy seguro de que no estarían a favor”, señaló Vázquez.

Los proyectos de “rescate de playas” frente a hoteles, mediante relleno artificial, lejos de conservar la arena, aceleran la erosión en zonas adyacentes. La falta de planificación integral provoca que la intervención en un tramo afecte negativamente a sus vecinos, según el diagnóstico de la UNAM.

Silva Casarín propone como alternativa la rehabilitación del hábitat coralino, única vía para recuperar el sedimento natural de las playas. Sin embargo, recuerda que en años anteriores se optó por soluciones de corto plazo sin considerar la salud de los arrecifes.

La expansión hotelera en Quintana Roo plantea un dilema entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Mientras el turismo sigue siendo motor económico, la sobrecarga del litoral amenaza con destruir el atractivo natural que lo sustenta. La erosión no solo afecta la belleza escénica, sino también la seguridad costera, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.

Cae arribo de turistas colombianos

La industria turística de Quintana Roo enfrenta un reto inesperado en 2025: una caída superior al 35 % en la llegada de turistas colombianos, uno de los mercados internacionales más importantes para destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Esta disminución ha encendido las alarmas entre autoridades y empresarios, quienes ya diseñan estrategias para recuperar la confianza y el flujo de visitantes desde Colombia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), entre enero y agosto de 2025 se registró una disminución del 35.3 % en la llegada de turistas colombianos respecto al mismo periodo de 2024. Esta caída contrasta con el crecimiento de otros mercados, como Estados Unidos y Canadá, y preocupa especialmente por el peso que Colombia ha tenido en años recientes como segundo emisor latinoamericano, solo detrás de Argentina.

La principal causa identificada es el endurecimiento de las políticas migratorias mexicanas hacia ciudadanos colombianos, que ha generado percepciones de rechazo, maltrato y obstáculos en el ingreso al país. En redes sociales y medios colombianos se han difundido testimonios de viajeros detenidos o deportados en aeropuertos mexicanos, lo que ha afectado la imagen de México como destino hospitalario.

Ante esta situación, autoridades estatales y federales han comenzado a implementar medidas para revertir la tendencia. Bernardo Cueto Riestra, titular de Sedetur, anunció una campaña de promoción turística en Colombia, con énfasis en la hospitalidad, la diversidad de experiencias y la seguridad para los visitantes. “Queremos que los colombianos se sientan bienvenidos, seguros y valorados en Quintana Roo”, declaró en entrevista reciente.

Además, se han reforzado los canales de atención consular y se trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar abusos en los filtros migratorios. La intención es garantizar un trato digno y facilitar el ingreso de turistas legítimos, sin comprometer la seguridad nacional.

Empresarios hoteleros y agencias de viaje también han reaccionado. Algunos han lanzado paquetes especiales para el mercado colombiano, con descuentos, experiencias culturales y garantías de acompañamiento en el proceso migratorio. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) mayor capacitación para su personal y protocolos más claros para evitar arbitrariedades.

En paralelo, se han intensificado las acciones de promoción digital en plataformas colombianas, destacando la riqueza natural, gastronómica y cultural de Quintana Roo, así como testimonios positivos de viajeros que han tenido experiencias satisfactorias.