QR impulsa con más de 3 mil negocios el programa“Viernes Muy Mexicano”

Para fortalecer la economía local

La gobernadora Mara Lezama da avances de la estrategia para fortalecer el consumo

Cancún.- A través de un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó, durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, que en Quintana Roo ya se trabaja en el programa “Viernes Muy Mexicano”, impulsado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El objetivo de esta estrategia, con el respaldo de la Presidenta de México es dinamizar la economía, fortalecer a los negocios familiares y fomentar el orgullo de consumir lo hecho en México. Forma parte del Plan México que tiene como objetivos fortalecer el mercado interno y el salario, entre otros.

Mara Lezama destacó que en Quintana Roo ya son más de 3 mil negocios de distintos giros los registrados en esta primera edición, los cuales ofrecen promociones y experiencias que atraen a más familias a comprar en su propia comunidad.

La titular del Ejecutivo estatal precisó que cada establecimiento participante cuenta con un distintivo y un código QR que permite a la ciudadanía ubicar fácilmente dónde comprar en su “Viernes Muy Mexicano”.

La estrategia contempla que el último viernes de cada mes se realicen jornadas de consumo local en todo el país. “Para Quintana Roo, esto significa más clientes, más empleos, prosperidad compartida y más arraigo para quienes sostienen la economía real; mientras que, para las familias, representa mejores precios y experiencias cercanas”, explicó.

Asimismo, reiteró la invitación a prestadores de servicios, comercios, restaurantes, hoteles, marinas, talleres, salones de belleza, artesanas y artesanos, emprendedores a sumarse a esta iniciativa, que forma parte de una gran cruzada nacional en favor de la economía local.

“En Quintana Roo estamos listas y listos para ampliar la participación de miles de negocios. Porque lo hecho en México y lo hecho en Quintana Roo está muy bien hecho”, subrayó Mara Lezama.

Premio Estatal de Turismo 2025 a Community Tours Sian Ka’an

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el Premio Estatal de Turismo 2025 a la empresa comunitaria Community Tours Sian Ka’an durante un evento que se celebró en este destino turístico de clase mundial y que recibió su presidente Alberto Cen Caamal.

“Me emociona profundamente compartir con ustedes este espacio para reconocer la gran labor de Community Tours Sian Ka’an, una empresa comunitaria que ha hecho del turismo una herramienta de transformación social y ambiental” expresó Mara Lezama.

El premio tiene un profundo significado: una estatuilla de la Diosa Ixchel, elaborada con dedicación y maestría por las manos del artesano José Chale, originario de Kantunilkín. Esta pieza no solo simboliza la grandeza de nuestra Cultura Maya viva, sino que también representa el vínculo entre nuestras raíces y el desarrollo turístico sustentable que se está implementando.

Ante la presencia de representantes de los diversos sectores del turismo quintanarroense y del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Quintana Roo, la titular del Ejecutivo aseveró que este Premio Estatal de Turismo nació para destacar lo mejor del segmento, “pero sobre todo para recordarnos que el turismo tiene un rostro humano, que su verdadera fuerza está en la sonrisa y el bienestar de quienes lo hacen posible”.

La gobernadora enfatizó que mujeres y hombres que integran Community Tours Sian Ka’an demuestran que se puede innovar desde lo propio, que integrar la siembra de pitahaya con experiencias turísticas no es un experimento; que preservar tradiciones y costumbres de generación en generación y compartirlas con el mundo es un acto de orgullo cultural.

En su intervención, la titular del Ejecutivo dio a conocer que este modelo de turismo regenerativo ha inspirado a otras comunidades, que ya desarrollan sus propios proyectos, en nuestro estado, el país y otras partes del mundo. “No hablamos de espectadores pasivos, sino de protagonistas que, a través de la actividad turística, defienden su tierra, su cultura y su derecho a prosperar” dijo.

Al respecto, el secretario de Turismo Bernardo Cueto Riestra afirmó que este resultado confirma una vez más que Quintana Roo se transforma con una Nueva Era del Turismo, con el impulso de la gobernadora Mara Lezama para llevar prosperidad compartida a las comunidades Mayas.

Esto ha permitido que hoy, Quintana Roo sea reconocido a nivel nacional y mundial por su labor en turismo comunitario, con objetivos claros de sostenibilidad que serán medidos por la Universidad Anáhuac, representada por su Rectora, Yoani Rodríguez.

El presidente de Community Tourist Sian Ka’an, Alberto Cen Caamal, agradeció el premio que reconoce el trabajo de 25 años, de familias mayas que por generaciones han habitado en Sian Ka´an “donde nace el cielo”. Reconoció que el turismo es motor de regeneración como una fuerza para tener una vida digna.