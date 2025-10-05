Diagnóstico temprano de autismo, inaccesible para familias en Cancún

Prueba ADOS-2, muy costosa

Principal causa de retraso de intervenciones cruciales en etapas del desarrollo infantil

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Cancún, el acceso al diagnóstico temprano del Trastorno del Espectro Autista (TEA) sigue siendo un desafío para muchas familias, especialmente aquellas con recursos limitados. A pesar de los avances en sensibilización y atención, la prueba ADOS-2 -considerada el estándar internacional para detectar autismo- continúa siendo costosa y poco accesible, lo que retrasa intervenciones cruciales en etapas tempranas del desarrollo infantil.

La ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, segunda edición) es una evaluación estandarizada que observa la interacción social, la comunicación, el juego y las conductas repetitivas en personas con sospecha de autismo. Su aplicación requiere personal capacitado y materiales especializados, lo que eleva su costo significativamente.

Según Marta Basurto Origel, presidenta de la asociación Astra Cancún, el precio puede oscilar desde los 1,300 pesos por el kit de evaluación hasta los 50 mil pesos por una sesión presencial completa. Aunque el diagnóstico puede obtenerse en aproximadamente un mes, el costo representa una barrera para muchas familias que no cuentan con recursos suficientes.

Astra Cancún, organización sin fines de lucro con 27 años de trayectoria, atiende anualmente a unas 160 personas con autismo. Su enfoque incluye terapias, inclusión familiar y comunitaria, y programas de habilidades para la vida independiente. Sin embargo, como señala Basurto Origel, “se requiere de gran cantidad de recursos para poder llevar a cabo estas acciones dentro de las personas más necesitadas”.

Durante los últimos meses del año, Astra ha impulsado campañas de redondeo en comercios locales para financiar mejoras en infraestructura, como el área de cocina terapéutica, que busca enseñar habilidades prácticas y fomentar el emprendimiento entre jóvenes con TEA.

En marzo de 2025, se inauguró en Cancún el Primer Centro de Autismo DIF-Teletón, resultado de un convenio entre el municipio y el CRIT. Este centro ofrece diagnóstico, atención integral y rehabilitación sin costo para familias cancunenses, incluyendo 200 becas gratuitas para niñas, niños y adolescentes.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta destacó que el centro está equipado con instalaciones óptimas, personal profesional y materiales adecuados, lo que representa un paso importante hacia la equidad en el acceso a servicios especializados.

Aunque iniciativas como el Centro DIF-Teletón representan avances significativos, el alto costo de la prueba ADOS-2 en el sector privado sigue limitando el diagnóstico temprano para muchas familias. La necesidad de ampliar subsidios, formar más especialistas y fortalecer alianzas entre gobierno, sociedad civil y sector salud es urgente.

Como señala Basurto Origel, “no todas las familias tienen los recursos para aplicar la prueba a sus hijos a temprana edad”. Y sin diagnóstico, el acceso a terapias y apoyos adecuados se retrasa, afectando el desarrollo y la inclusión de cientos de niños en Cancún.

Crecen tendencias suicidas en centros laborales

Playa del Carmen, uno de los polos turísticos más dinámicos del Caribe mexicano, enfrenta una creciente crisis silenciosa: el aumento de tendencias suicidas entre trabajadores de diversos sectores. Autoridades locales han encendido las alarmas tras detectar un incremento preocupante en los niveles de riesgo psicológico en centros laborales, especialmente entre personas migrantes y empleados con antecedentes de violencia familiar, adicciones o trastornos mentales.

Según José Uribe Trujillo, secretario municipal de Salud, un estudio reciente aplicado a 4 mil trabajadores reveló que al menos 50 presentaban tendencias suicidas. Los cuadros más recurrentes son depresión, ansiedad y consumo de sustancias, muchas veces vinculados a experiencias previas de precariedad o violencia. “Son trastornos que ya existen de base y que se manifiestan con mayor fuerza al llegar aquí, sobre todo cuando hay antecedentes de violencia familiar”, explicó el funcionario.

Los migrantes provenientes de Chiapas registran los niveles más altos de toxicomanías y riesgo suicida, lo que evidencia una dimensión estructural del problema: la vulnerabilidad social y laboral de quienes llegan a Playa del Carmen en busca de oportunidades.

Ante este panorama, el municipio ha implementado brigadas de salud mental en colaboración con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Estas brigadas visitan centros laborales para aplicar evaluaciones psicológicas mediante un sistema de semaforización que clasifica el riesgo en bajo, medio o alto.

El protocolo incluye derivación a psicólogos y, en casos graves, canalización con psiquiatras para seguimiento especializado. “La prevención y el acompañamiento oportuno son importantes para evitar que las personas trabajadoras recurran al suicidio”, enfatizó Uribe Trujillo.

La situación en Playa del Carmen se inscribe en un contexto más amplio. Quintana Roo se posiciona entre los seis estados con mayor número de suicidios en México durante 2025, con 178 casos registrados hasta septiembre. Benito Juárez y Solidaridad (municipio al que pertenece Playa del Carmen) concentran la mayor incidencia.

El subsecretario de C4 y C5, Marco Antonio Zamora Cázares, informó que el 911 recibe entre 20 y 25 reportes de intento de suicidio al mes en el estado. La mayoría de los casos involucran hombres jóvenes, aunque también se han documentado muertes en adultos mayores.