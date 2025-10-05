Son sancionados tres policías de Cancún por negarse a portar videocámaras de solapa

Buscan recuperar la confianza ciudadana

Forman parte del equipo obligatorio para labores de patrullaje y atención ciudadana

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Tres elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez fueron sancionados por negarse a portar las cámaras de solapa que forman parte del equipo obligatorio para labores de patrullaje y atención ciudadana. La medida, según autoridades locales, busca reforzar la transparencia, el control interno y la confianza pública en el actuar policial.

Desde mediados de 2023, el municipio de Benito Juárez implementó el uso de cámaras corporales en los uniformes de los agentes operativos. Estos dispositivos graban audio y video en tiempo real durante los turnos de vigilancia, y su uso ha sido clave en la documentación de procedimientos, atención a denuncias y resolución de quejas ciudadanas.

La negativa de los tres policías a portar las cámaras fue detectada durante una revisión rutinaria de cumplimiento en el sector norte de la ciudad. De acuerdo con el informe interno, los agentes argumentaron “incomodidad” y “falta de confianza en el sistema de grabación”, lo que fue considerado una falta administrativa grave.

Los elementos fueron suspendidos temporalmente y se les abrió un procedimiento ante la Dirección de Asuntos Internos. Las sanciones podrían incluir desde amonestaciones hasta la baja definitiva, dependiendo de la reincidencia y del historial disciplinario de cada agente.

El secretario municipal de Seguridad Pública, Capitán Rubén Oyarvide Pedrero, declaró que “el uso de cámaras no es opcional, es parte de nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia. Quien se niegue a cumplir con esta disposición está incumpliendo su deber”.

Organizaciones civiles como Observatorio Ciudadano de Cancún y colectivos vecinales han respaldado la medida, señalando que las cámaras de solapa han contribuido a reducir abusos y mejorar la atención en operativos. “Queremos policías que trabajen con profesionalismo y bajo vigilancia. Si no tienen nada que ocultar, no deberían negarse”, expresó una activista local.

Cancún ha sido pionero en el uso de tecnología para el control policial en el estado de Quintana Roo, junto con Playa del Carmen y Cozumel. Actualmente, más de 600 agentes municipales cuentan con cámaras corporales, y se prevé que el sistema se extienda a elementos de tránsito y grupos especiales.

Este caso subraya los retos que enfrenta la profesionalización policial en México, donde la implementación de mecanismos de vigilancia interna aún genera resistencias. Sin embargo, autoridades y sociedad civil coinciden en que la transparencia es indispensable para construir una seguridad pública confiable y respetuosa de los derechos humanos.

Retiran autos abandonados en Chetumal

En un esfuerzo por recuperar espacios públicos y mejorar la imagen urbana de la capital quintanarroense, autoridades municipales de Chetumal llevaron a cabo un operativo especial que resultó en la remoción de 39 vehículos abandonados en distintas calles de la ciudad. La acción forma parte de una estrategia integral para combatir el deterioro del entorno urbano y prevenir focos de inseguridad.

El retiro de los automóviles fue realizado por personal de la Dirección de Tránsito Municipal en coordinación con Servicios Públicos, con apoyo de grúas y patrullas. Los vehículos, muchos de ellos en estado de descomposición o sin placas, fueron detectados tras un censo ciudadano y recorridos de inspección en colonias como Proterritorio, Adolfo López Mateos, Lagunitas y Centro.

“Estos autos no sólo afectan la estética de la ciudad, también representan riesgos sanitarios y de seguridad. Algunos eran utilizados como refugio para actividades ilícitas”, señaló un vocero del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Antes de proceder con la remoción, los propietarios fueron notificados mediante avisos colocados en los parabrisas, otorgándoles un plazo de 72 horas para retirar voluntariamente sus unidades. En los casos donde no hubo respuesta, se procedió al retiro forzoso y traslado al corralón municipal.

Las autoridades informaron que los dueños deberán cubrir los gastos de arrastre y almacenamiento si desean recuperar sus vehículos. En caso contrario, los autos podrían ser dados de baja definitiva y destinados a reciclaje o subasta.

Vecinos de las zonas intervenidas expresaron su respaldo a la medida, destacando que la presencia de autos abandonados generaba acumulación de basura, proliferación de fauna nociva y obstrucción de banquetas. “Ahora se ve más limpio, más seguro. Ojalá sigan con otros sectores”, comentó una residente de la colonia Lagunitas.

El Ayuntamiento anunció que el operativo continuará en otras colonias durante octubre y noviembre, como parte de la campaña “Chetumal Limpio y Seguro”. También se contempla la instalación de señalética para evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados indebidamente.