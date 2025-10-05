Reformas a la Ley de Amparo, un retroceso para el país, afirma Enrique Vargas del Villar

“Limitada, la defensa de los mexicanos”

Valle de México.- Al igual que, como lo hizo el resto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el vicecoordinador de la bancada, Enrique Vargas del Villar, votó en contra de las reformas a la Ley de Amparo, al considerar que éstas representan un retroceso a la política de justicia que debe haber en el país, para evitar abusos y desempoderar a la ciudadanía

«Estas reformas representan un retroceso más en nuestro país, en donde la defensa de las y los mexicanos prácticamente ha quedado limitada», afirmó

El senador por el Estado de México, indicó que, con la aprobación de estas reformas, por mayoría de votos, el partido Morena ataca las libertades que los mexicanos han ganado durante décadas, toda vez que, entre otros enfoques, se les limita el derecho al cumplimiento de las sentencias dictadas por un juez, al considerarse retroactiva.

«Hoy, con la Ley de Amparo, lo que quieren es blindar al Ejecutivo y dejar indefenso al pueblo de México. Sin embargo, desde Acción Nacional vamos a seguir defendiendo a tu familia, a sus libertades y a tus derechos humanos. En el PAN, siempre vamos a estar del lado de la justicia y de tu familia», sostuvo.

Pese a los resultados de la votación, que atenta también contra las próximas generaciones, Enrique Vargas indicó que los panistas continuarán defendiendo al país y a las familias mexicanas, por lo que continuarán alzando la voz de las iniciativas autoritarias que intenta imponer el partido en el poder para defenderse y para someter a los bloques de oposición.