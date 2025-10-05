Ecatepec y Tlalnepantla suman esfuerzos para mejorar movilidad

Rehabilitación de la Avenida Ejido

Ecatepec, Méx.- Con música de banda y cohetes, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, acompañada por Raciel Pérez Cruz, alcalde de Tlalnepantla, cortaron el listón inaugural de la repavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ejido, que se localiza en la colonia Arbolitos Xalostoc y que tuvo una inversión de 7.6 millones de pesos.

En la obra, que se localiza en la zona limítrofe de lso 2 municipios, se construyeron guarniciones y banquetas, a la vez que se colocaron 21 luminarias, lo que beneficiará a más de 10 mil habitantes.

En el lugar, la alcaldesa Azucena Cisneros afirmó que la repavimentación de la Avenida Ejido tiene un impacto regional y destacó que existe una relación sumamente cercana entre los alcaldes de Ecatepec y Tlalnepantla, quienes trabajan juntos para impactar en las zonas donde comparten límites territoriales.

Manifestó que la Avenida Ejido forma parte de muchas obras y acciones que a nueve meses de iniciado el Gobierno Municipal se están realizando y puso como ejemplo la pavimentación de la avenida Altavilla, que ya fue inaugurada, además de que actualmente se están repavimentando la Avenida Insurgentes y la Avenida Nacional.

Por su parte, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez, recordó que el último día de campaña estuvo junto con Azucena Cisneros en ese lugar y se comprometieron a repavimentar la Avenida Ejido, porque “ya era intransitable y que necesitaba ya una rehabilitación integral. Algunos lo dudaron como siempre y entendemos la crítica (…) pero ya estamos aquí, hoy por fin”.