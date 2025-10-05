El PRD seguirá luchando por las causas justas: Lucina Cortés

Naucalpan, Méx.- Con la colocación de vinilonas en las casas de militantes, simpatizantes y vecinos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) asumió la continuidad de su lucha por las causas populares. Lucina Cortés Cornejo, dirigente municipal de ese partido en Naucalpan, subrayó que «el propósito de esta campaña es mantener vivo el espíritu combativo del Partido del Sol Azteca y retomar de nueva cuenta las calles», dijo. Destacó que la lucha social es legítima y siempre hay que estar del lado de quienes buscan una mejor calidad de vida y bienestar en sus comunidades.

Puntualizó que es inadmisible abandonar la batalla, cuando los requerimientos en las colonias por falta de agua, seguridad y otros servicios es una urgencia.