César Bono celebra 24 años con defendiendo al Cavernícola

La puesta en escena que nos enseñó a amar

Convirtió las diferencias entre hombres y mujeres en carcajadas y aprendizaje

Por Arturo Arellano

Por más de dos décadas, César Bono ha sido el rostro entrañable de uno de los monólogos más icónicos del teatro mexicano: Defendiendo al Cavernícola. Este año, la obra cumple 24 años en cartelera, consolidándose como la segunda más longeva del país, solo detrás de La Dama de Negro. Este aniversario se celebra con funciones todos los lunes en el Nuevo Teatro Libanés, ubicado en la Ciudad de México.

Estrenada originalmente en Broadway en 1991 y escrita por Rob Becker, Defendiendo al Cavernícola se convirtió en un fenómeno mundial por su agudo sentido del humor y su capacidad para explorar las diferencias entre hombres y mujeres en las relaciones de pareja. En México, César Bono asumió el reto de adaptar y protagonizar esta obra, dotándola de una sensibilidad local y una cercanía que ha resonado con miles de espectadores.

Durante estos 24 años, Bono ha interpretado al cavernícola en más de 5,000 funciones, recorriendo teatros en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún y diversas ciudades de Estados Unidos. Su interpretación ha sido celebrada por su carisma, precisión cómica y profundidad emocional, convirtiendo el monólogo en una experiencia terapéutica tanto para él como para el público.

“El teatro es mi gran amor”

En entrevista para DIARIO IMAGEN, César Bono compartió con humor y emoción lo que ha significado este viaje escénico “Ahí andamos con 74 años de edad y 24 con el cavernícola, es la tercera parte de mi vida. Gracias a Dios soy alumno del maestro Carlos Ancira. Sin lugar a duda nos enseñó a amar y respetar el teatro de una manera muy especial. Gracias a Dios he trabajado en todos los medios, menos en el circo, porque cuando estudié, la credencial de la ANDA decía que servía para radio, doblaje, cine, televisión, cabaret y circo… y me faltó circo”.

A esto añade que “Sin lugar a duda mi gran pasión y amor es el teatro. El maestro Carlos Ancira hizo la obra unipersonal ‘Diario de un loco’, que dirigió Alejandro Jodorowsky, y sin exagerar lo vi entre 50 y 100 veces porque fui su alumno y éramos pozoleros. Iba a verlo al teatro y después a echarnos un pozole. Y no me dieron placa, ni de las funciones ni de los pozoles (risas). Durante años trabajé 18 horas diarias. Cuando era chavo, el teatro se hacía de lunes a domingo, y el cabaret de lunes a sábado. Entonces vaya que he dedicado gran parte de mi vida a esto”.

El cavernícola como manual de pareja

Señaló que “El texto de Defendiendo al Cavernícola fue escrito por Rob Becker, el mejor. Y es la mejor obra unipersonal. No ha salido algo mejor. Está muy bien documentada, porque como autor te debes documentar, y Rob no inventó nada. Se puso a estudiar por qué somos como somos, los hombres y las mujeres. Es el manual perfecto para conocer a tu pareja. Llegó hasta la época de las cavernas en su investigación, pero todos son datos científicos”.

En su caso nos cuenta que “Llevo más de 5 mil funciones y he visto miles de codazos entre el público. La pareja le dice al otro ‘ya ves cómo eres’, pero el otro dice ‘ya ves cómo eres tú también’ (risas). El hombre se dedicaba a cazar y la mujer a recolectar raíces, frutos… ropa en un centro comercial, y las pierdes durante horas. Así somos. Héctor Bonilla dejó muchos videos como director y seguimos respetando eso”.

“Decir que somos diferentes no es ir en contra de nadie”

Reconoció que “Sí ha habido gente que se ha ofendido. Hubo una persona que está en la política de México, muy inculta y muy ignorante, que dijo que la obra era en contra de las mujeres. Y no es cierto. Decir que somos diferentes no es ir en contra de nadie. Tenemos una presidenta que llegó mejor que nuestro anterior presidente. Yo siempre me preguntaba por qué no había una mujer presidenta. Hubo otro que le pidieron títulos de tres libros y no los sabía, mi esposa sí los sabe. Yo creo que la política que dijo que la obra era misógina seguro tampoco ha leído tres libros en su vida. Si le pides a la doctora Sheinbaum tres libros, los dice. A que voy con esto, a que la tesis de la obra no es que seamos mejores o peores, hombres o mujeres, sino que somos diferentes por lo que hacemos”.

Una caverna real y un sueño circense

Entre sus mejores experiencias con esta obra nos contó “Estuve en una caverna auténtica en el estado de Veracruz, con pinturas rupestres de verdad, con siglos de existencia. Eso dudo que algún otro actor lo haya hecho. En otro lugar del mundo, en Alemania por ejemplo, estuvo en 10 ciudades al mismo tiempo, pero no se si alguien más se presentó en una caverna de verdad. En una de las paredes de la caverna había una mano, como si la metieras y la imprimieras en una pared, pero con seis dedos perfectamente proporcionados. No se veía deforme. A la gente que iba de CDMX les decía que era muy raro. Pregunté y me decían que sucedieron cosas hace millones de años y no las sabemos. Pudo haber una tribu con todos con seis”.

En cuando a los escenarios que le faltan por pisar dijo “Sí tengo todo el deseo de palomear en mi lista lo único que me falta, que es trabajar en el circo. Y hay una señora, Celeste Atayde, de esa gran familia mexicana, y a ella ya le mandé un recadito para que me deje estar, por lo menos de maestro de ceremonia. Si quiero, lo haría fascinado. Es lo único que me falta”.

El teatro como espejo de la humanidad

Finalmente nos cuenta “Cuando hice por primera vez cabaret, quien dirigió fue Alejandro Suárez. Yo andaba jodido de dinero, y le dije: hazlo bien para que duremos. Y lo hizo tan bien, que estuvimos de diciembre a diciembre. Desde entonces no he parado, mas que por cuestiones de salud. Pero de eso se trata, de resistir, de avanzar, por eso el teatro existe hace más de 2,500 años, porque es el gran espejo donde se refleja la humanidad y nos enseña como ningún otro medio de comunicación. ¿Qué han aprendido con las películas que han ganado el Oscar? Quizá nada. Y en Defendiendo al Cavernícola se llevan por lo menos cuatro aprendizajes fuertes” concluyó.

Funciones de aniversario Nuevo Teatro Libanés, Ciudad de México Todos los lunes de octubre y noviembre de 2025 Horario: 20:00 horas Boletos disponibles en taquilla y plataformas digitales