Monster Jam sacude el Palacio de los Deportes con tres días de adrenalina

El espectáculo de camiones monstruo más famoso del mundo

Grave Digger, El Toro Loco y Megalodon lideraron el desfile de gigantes de acero

Texto y fotos: Arturo Arellano

Con motores rugiendo, saltos que desafían la física y una atmósfera electrizante, Monster Jam ofreció su temporada 2025 en el Palacio de los Deportes, con tres días de espectáculo automotor sin precedentes. El recinto, ubicado en la alcaldía Iztacalco y conocido como el “Domo de Cobre”, se llenó desde el primer día con familias enteras, fanáticos del deporte extremo y curiosos que vibraron con cada acrobacia de estos temerarios conductores.

La gira internacional de Monster Jam eligió a la capital mexicana como parada clave, consolidando su presencia en Latinoamérica y reafirmando el entusiasmo local por este tipo de eventos. Con funciones programadas durante todo un fin de semana, esta fue la única oportunidad de vivir el show en la ciudad de México al menos durante este año, ya que no se han anunciado fechas adicionales para esta temporada.

Los protagonistas del espectáculo son los imponentes trucks de más de cinco toneladas, diseñados para ejecutar maniobras imposibles sobre tierra, rampas y obstáculos, a los cuales se pudieron presenciar entre luces, pantallas y el rugir de los motores.

Entre los Monsters más esperados destacaron los siguientes:

-Grave Digger, conducido por Krysten Anderson, heredera de una dinastía de pilotos que combina técnica y garra.

-El Toro Loco, pilotado por MJ Solorio, famoso por su estilo agresivo y explosivo.

-ThunderROARus, con Colt Stephens al volante, campeón defensor que busca repetir hazañas.

-Megalodon, dirigido por Ashley Sanford, cuyo diseño inspirado en tiburones causa furor entre los más jóvenes.

-Sparkle Smash, con Loghan Ashline, que aporta color y energía al circuito.

-Monster Mutt, a cargo de Abe Galvan, con un enfoque familiar y carismático.

-Dragon, manejado por Coty Saucier, técnico y feroz en cada giro.

-JCB Digatron, con Fernando Martínez, que destaca por su precisión y creatividad.

“Pit Party”: la experiencia detrás del volante

Una de las grandes novedades de esta edición fue la inclusión del “Pit Party”, donde los asistentes pudieron convivir con los pilotos, tomarse fotos junto a los camiones y adquirir recuerdos exclusivos. Esta experiencia refuerza el carácter familiar del evento, permitiendo que niños y adultos se acerquen al mundo del automovilismo extremo desde una perspectiva lúdica y cercana.

Además de las competencias de carreras, trompos y estilo libre, Monster Jam se ha convertido en una plataforma de entretenimiento que mezcla deporte, espectáculo y cultura pop. La producción incluye efectos especiales, música en vivo y narración interactiva, lo que convierte cada función en una experiencia multisensorial.

Con esta presentación, Monster Jam reafirma su lugar como uno de los eventos más esperados del año en la Ciudad de México, y aunque no hay fechas adicionales previstas, su impacto ya se siente en redes sociales y medios especializados.

Camiones monstruo son íconos globales

Monster Jam es mucho más que un show de motores: es una franquicia que ha transformado el deporte automotor en una experiencia familiar, visual y emocional que recorre el mundo con saltos imposibles, acrobacias extremas y camiones de más de cinco toneladas que desafían la gravedad.

Monster Jam nació en Estados Unidos en la década de 1990, como parte de los espectáculos organizados por la empresa Feld Entertainment, especializada en entretenimiento en vivo. Aunque los camiones monstruo (monster trucks) ya existían desde los años 70 como parte de ferias y exhibiciones rurales, fue Feld quien profesionalizó el formato, creando una liga con pilotos, reglas, competencias y una narrativa visual que atrajo a públicos de todas las edades.

El primer gran ícono del circuito fue Grave Digger, creado por Dennis Anderson en 1982, que se convirtió en el emblema del espectáculo por su diseño gótico y su estilo agresivo. A partir de ahí, surgieron otros camiones con personalidades propias: El Toro Loco, Maximum Destruction, Monster Mutt, Megalodon, entre otros.

Durante los años 2000, Monster Jam se expandió a Canadá, Europa, Asia y América Latina, incluyendo México, donde ha tenido presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Su formato combina carreras, estilo libre, trompos y saltos extremos, con una producción que incluye música, narración en vivo y efectos especiales.

Además, Monster Jam ha generado una cultura pop propia: juguetes, videojuegos, ropa, series animadas y una comunidad de fans que sigue a sus pilotos como si fueran estrellas deportivas. La inclusión de mujeres pilotos como Krysten Anderson y Ashley Sanford ha ampliado el alcance del espectáculo, promoviendo la diversidad en un deporte históricamente masculino.

Lo que distingue a Monster Jam es su enfoque familiar. Eventos como el Pit Party, donde los asistentes pueden convivir con los pilotos y tomarse fotos junto a los camiones, han convertido el show en una experiencia cercana y educativa para niños y jóvenes. Además, la franquicia ha promovido campañas de seguridad vial, inclusión y respeto por el deporte.

Monster Jam no solo ha revolucionado el espectáculo automotor, sino que ha creado una narrativa donde cada camión tiene una historia, cada piloto una misión, y cada salto una emoción compartida. En cada presentación, el rugido de los motores se convierte en un lenguaje universal que une generaciones.