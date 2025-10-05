Historias de miedo y misterio para no dormir: El nuevo libro de Morras Malditas

El lanzamiento del libro de Morras Malditas con Apaguemos la luz y entremos a la noche, una cautivadora colección de historias sobrenaturales de las reconocidas: Janet Mérida y Erika Maldonado. Este libro rescata historias de terror, invitando a los lectores a sentarse junto al fuego y explorar relatos escalofriantes.

«Mucho más que leyendas, las historias que aquí narran Janis y Maldo hacen resonar las voces de personas que han experimentado el miedo, el misterio y lo inexplicable, a lo largo de un viaje delirante por sus lugares de origen: la sierra de la mixteca, en Oaxaca y el desierto de Sonora, dos latitudes dispares y complementarias, cargadas de memoria, simbolismo y de ese chicloso sobrenatural que ellas nos han hecho sentir en cada uno de sus programas«, comenta Ave Barrera.

Si sigues a Morras Malditas y te encanta lo sobrenatural, este libro es una lectura obligada. Sumérgete en historias de Oaxaca y Sonora, las tierras natales de las autoras, y experimenta el miedo, el misterio y el simbolismo que definen sus narrativas. Únete a Janis y Maldo en el Mictlán de Morras Malditas. Apaga las luces, toma un pedazo de pan de burro y deja que la noche se despliegue con relatos de vivos y muertos.

Sobre las Autoras:

Janet Mérida: Janis nació en Oaxaca en 1991. Periodista de raíz mix-teca. Ha trabajado en periódicos como El Universal, en las áreas de espectáculos, aunque también se ha interesado en temas sociales y culturales. Además de escribir, ha sido conductora en Canal 22 y ADN40. Fue reportera en la estación de radio Ibero 90.9. Y en 2021 creó, junto a Maldo, el pódcast Morras Malditas enfocado en la narración de historias sobrenaturales con voces femeninas. Actualmente es conductora del programa Pioneras, en Milenio Televisión. Mezcalera en sus tiempos libres y amante de sus michis, del pan y del café de olla.

Erika Maldonado: La Maldo nació y creció en el desierto de Sonora, un territorio que marca su forma de ver y contar historias. Se formó como diseñadora gráfica, pero pronto decidió que no se iba a encasillar: se ha movido entre la fotografía, el cine, el guion, las artes visuales y el tatuaje; siempre buscando nuevas formas de expresión. Su trabajo se nutre de los paisajes, las voces y las contradicciones de México. Le interesan las historias que hablan de identidad, territorio, comunidad, lo paranormal y lo político. Es cocreadora de Morras Malditas, un pódcast que mezcla el misterio con la cultura popular, la memoria colectiva y el lado oscuro de lo cotidiano. En 2022 terminó un posgrado en guion cinematográfico porque sabe que las buenas historias también pueden transformar.