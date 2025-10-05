Buque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras el fatal accidente de mayo en EU

Salió de Nueva York

El regreso del navío simboliza resiliencia y compromiso con una nueva generación de marinos dispuesta a continuar con su legado

El buque escuela “Cuauhtémoc” de la Armada de México está listo para navegar después del accidente trágico en el mes de mayo en Nueva York, pero antes de emprender su regreso a México, ofreció a los neoyorquinos la oportunidad de conocerlo de manera gratuita.

Durante los últimos meses, el buque permaneció en un astillero de Staten Island, donde recibió reparaciones estructurales, incluidas la sustitución de mástiles y la inspección de sistemas de navegación, propulsión y seguridad.

A principios de septiembre, la Semar realizó pruebas de mar de 72 horas, confirmando que el barco está listo para volver a navegar con todos los sistemas en orden.

Más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y oficiales navales se incorporaron el fin de semana al emblemático “Embajador y Caballero de los Mares” para integrar el crucero de instrucción «Consolidación de la Independencia 2025», que salió del muelle 86 en Hudson River Park, de retorno a nuestro país.

La travesía no fue como las anteriores. La pérdida de los dos elementos en mayo pasado marcó profundamente a la comunidad naval. Sin embargo, el regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc simboliza también resiliencia y compromiso, con una nueva generación de marinos dispuesta a continuar con su legado.

El regreso también coincide con las celebraciones del Día de la Armada de México (23 de noviembre), lo que convierte esta travesía en un acto solemne de honor y memoria.

Símbolo de orgullo naviero

El “Cuauhtémoc” ha sido por décadas un símbolo de orgullo naviero: porta los colores mexicanos en puertos de distintas latitudes y fortalece los lazos diplomáticos y culturales marítimos. Esta nueva etapa es una reafirmación de su misión como embajador flotante de México.

La partida del buque desde el muelle neoyorquino fue un momento cargado de simbolismo, pues más allá de su función militar o formativa, representa la imagen de México surcando aguas extranjeras con la bandera nacional desplegada.

Construido en 1981 en España, el “Cuauhtémoc” es una plataforma de entrenamiento para cadetes y un embajador de buena voluntad de México. Ha formado a más de 31 generaciones de oficiales de la Armada de México.