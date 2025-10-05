Otorga el ISSSTE más de 23 mil préstamos personales en vigésimo cuarto sorteo del 2025

El próximo sorteo será el 13 de octubre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en el vigésimo cuarto sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025 se asignaron 23 mil 977 créditos, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 8 mil 750 préstamos ordinarios; 1 mil 095 préstamos exclusivos para pensionados; 10 mil 365 préstamos especiales; y 3 mil 767 préstamos conmemorativos.

El próximo sorteo será el 13 de octubre y los resultados podrán ser consultados el mismo día a partir de las 21:00 horas. Podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 12 de octubre.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.