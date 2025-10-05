México recibe más de 14 millones de turistas extranjeros en eswte año

Reporta incremento sostenido

Después de EU, los residentes canadienses ocuparon el segundo lugar de arribos

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, entre enero y agosto de 2025, México recibió 14 millones 87 mil turistas extranjeros vía aérea, según su país de residencia.

De los cuales, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, con 9 millones 550 mil turistas que llegaron vía aérea, lo que representa un crecimiento de 1.3 por ciento respecto a 2024 y de 26.2 por ciento en comparación con 2019.

“Estos datos confirman que nuestros principales mercados emisores mantienen un interés constante en México y que nuestra conectividad aérea, así como la diversidad de experiencias que ofrecemos, fortalecen la llegada de visitantes”, declaró.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, los más de 14 millones de turistas representan un incremento de 1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y un aumento de 10.2 por ciento respecto a 2019, cuando ingresaron 12 millones 784 mil turistas.

La titular de la Sectur precisó que el perfil de quienes eligieron a México como destino muestra que los rangos de edad más frecuentes fueron de 30 a 44 años (28.7 por ciento del total) y de 45 a 59 años (23.8 por ciento).

El segundo lugar, en cuanto a los países de residencia, es Canadá con un millón 864 mil turistas, cifra superior en 11.2 por ciento a lo registrado en 2024 y en 16.3 por ciento respecto a 2019. Mientras tanto, del Reino Unido arribaron 291 mil 811 turistas en este periodo, con un incremento de 2.4 por ciento frente al año anterior.

El resto de los turistas extranjeros vía aérea llegó de diversos países más, que en su conjunto sumaron un total de 2 millones 381 mil 144 turistas.

“Nuestra tarea es seguir construyendo un turismo sostenible, incluyente y de calidad, alineado a la visión de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer del turismo —el sector de las buenas noticias— un generador de Prosperidad Compartida, cuyos beneficios sean permeables a todas y todos los involucrados en esta actividad”, afirmó.