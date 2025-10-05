Conagua mantiene vigilancia sobre presas y ríos ubicados en BCS, Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán

Posible formación de ciclón tropical en Pacífico

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamaron a la población en general a mantenerse atentos a la posible formación de un ciclón en el océano Pacífico, frente a las costas del occidente de México, el cual ocasionará lluvias de fuertes a intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado, a partir de hoy y hasta el inicio de la próxima semana, en esa región, en el sur del país y en la península de Baja California.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, Fabián Vázquez Romaña, explicó que las condiciones actuales del océano y la atmósfera son favorables para la intensificación del sistema, que podría llegar a huracán y llevaría el nombre de Priscilla; aunque, por el momento, existe incertidumbre sobre su trayectoria.

Debido a la extensión del sistema, los modelos de pronóstico indican que se podría originar lluvias de fuertes a intensas y oleaje de 2 a 6 metros de altura en el occidente del país y el sur de Baja California Sur, principalmente el domingo y lunes, independientemente de su distancia de la costa.

Ante la posible formación del ciclón, las áreas técnicas de Conagua mantienen especial vigilancia sobre las presas, ríos y otros cuerpos de agua ubicados en Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, particularmente las que están a más de 90 % de llenado, como San Lázaro, en Baja California Sur; Laguna de Amela, en Colima; El Caracol, La Calera, Andrés Figueroa y Revolución Mexicana, en Guerrero; Cajón de Peña, Corinchis, Basilio Vadillo, Trojes y Tacotán, en Jalisco, así como La Villita, en Michoacán. En cuanto a los ríos, se vigilan especialmente el San Cristóbal, en Jalisco, y Villa Jiménez, en Michoacán, debido a que son los que están en los niveles más altos de la región.

En cuanto a la capacidad de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas, Conagua mantiene preparadas a sus brigadas en todo el país, principalmente en Baja California Sur, Jalisco, Baja California, Nayarit, Colima y Michoacán, donde se podrían registrar efectos del sistema, con el fin de contribuir en la atención a la población que pudiera resultar afectada.

En representación de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, participó Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación de la CNPC, quien llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado ante el pronóstico del SMN.