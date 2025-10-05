Los envíos de dólares de migrantes se desploman en agosto

Remesas hilan cinco meses a la baja

Redadas del ICE y la situación económica de EU ya se deja ver en este indicador

En medio de una política agresiva contra migrantes por parte del gobierno de Donald Trump, las remesas familiares de mexicanos que residen en Estados Unidos cayeron 8.3%, con un monto de 5,578 millones de dólares al finalizar agosto, de acuerdo al reporte del Banco de México. Se trata de su quinta caída consecutiva a tasa anual en lo que va de 2025.

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la situación económica del país vecino ya se deja ver en este importante indicador económico. Por un lado, entre enero y agosto de este año, el valor de los ingresos por remesas fue de 40,467 millones de dólares, un descenso de 5.9% que lo registrado en el mismo periodo de 2024, cuando se registraban 43,000 millones de dólares de entradas desde Estados Unidos.

Por otro lado, los paisanos están enviando menos dinero y cada vez con menos frecuencia. De acuerdo con el banco central mexicano, hasta agosto se registraron 13.9 millones de transacciones, con un envío promedio de 402 dólares, por lo menos cinco dólares menos que lo que se solía enviar al inicio de año.

El desplome fue más severo en términos reales, destacó BBVA México, con contracción de 13.1%, si se descuenta el factor inflacionario y se ajusta por la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, lo que representa una reducción importante de la capacidad de compra de los hogares mexicanos receptores de esos recursos.

Expertos en remesas del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla), BBVA México y Goldman Sachs, coincidieron en que esta caída en los flujos anuales de envíos de dólares es multifactorial.

Así, mencionan la menor fortaleza de la economía estadounidense y su capacidad para generar empleos; el miedo a las deportaciones y la política migratoria de Estados Unidos; la caída de los cruces migratorios de mexicanos, evidente desde el 2023; la edad promedio del migrante mexicano que vive en Estados Unidos; la fortaleza del peso mexicano que va en detrimento de cómo llegan los recursos al bolsillo del hogar receptor y la caída de los migrantes en tránsito que también recibían remesas entre el 2023 y el 2024 en México.

No salen a trabajar

Para Banco Base, las remesas de migrantes siguen afectadas por el temor de la población indocumentada a ser deportada por el gobierno de Donald Trump.

En un análisis, ponderó que sigue la política de deportaciones masivas, lo que desincentiva a quienes no tienen una situación laboral regular a no salir a trabajar.

Su miedo se refleja en las estadísticas de empleo, afirmó, al considerar datos hasta agosto de 2025 del Departamento de Estadísticas Laborales de EU, que muestran que las oportunidades para la población de origen mexicano mayor a 16 años crecieron en 216 mil puestos.

El grupo financiero Banorte señaló en un escrito que si se analiza el mercado laboral de EU, el principal generador de ingresos por remesas hacia México, durante agosto, la principal economía del mundo sólo generó 22,000 nuevos puestos laborales, con una tasa de desempleo que subió del 4.2% a 4.3% a tasa mensual.

El desempleo para los hispanos y latinos, por su parte, subió a un ritmo mayor, de 5.3% desde el 5.0% del mes anterior. Banorte indicó que la métrica para migrantes mexicanos, sin embargo, descendió en agosto del 5.7% al 5.6%.

Las personas en edad de trabajar de este último grupo, que incluye “nativos”, “ciudadanos no nativos” y “no ciudadanos”, tanto legales como ilegales, aumentaron en 195,900. De este grupo, las personas empleadas crecieron en 54,900, mientras que las desempleadas bajaron en 22,100.

Las tácticas del ICE ahora están focalizando los esfuerzos en centros de trabajo estratégicos, lo que se ha traducido en ausentismo laboral en sectores “con alta mano de obra hispana”, como el campo, construcción y servicios relacionados a la hospitalidad, mencionó Banorte.

Afectaciones en estados receptores

En caso de ocurrir una mayor contracción en las remesas de migrantes, la región sur, especialmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tendrán el mayor impacto dada la relevancia de las remesas en la economía, dice un reporte de Actinver.

Actualmente, las remesas mueven a la economía de Chiapas, una entidad donde representan una tercera parte de la riqueza necesaria para mover el consumo y la vida cada año, agrega el análisis económico de la institución bancaria.

Otras entidades cuya vida y economía dependen de las remesas, de acuerdo al estudio, son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, que el dinero enviado por los mexicanos radicados en Estados Unidos representa más del 25 por ciento de su producto interno bruto.