Riesgos, en calidad de vivienda barata del Infonavit: especialistas

El costo máximo de 630 mil pesos, un reto

Construir una casa del Bienestar supera el millón de pesos, de acuerdo a la realidad del mercado urbano

Especialistas inmobiliarios advirtieron que el tope al precio máximo por el cual se comercializarán los hogares edificados dentro del programa Vivienda para el Bienestar, tendría un impacto directo en la calidad de las construcciones.

Con este proyecto, se prevé la edificación de 1.8 millones de hogares durante el presente sexenio, de los cuales 1.2 millones corresponden al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que definió un límite máximo de 630,000 pesos en el precio de las casas que construirá.

El mecanismo del Infonavit prevé la adquisición de reservas territoriales a través de constructoras privadas, que además serán responsables de edificar las viviendas. En este sentido, Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), recalcó que topar el precio a 630,000 pesos es un riesgo para estas empresas.

“Podría ser viable para los desarrolladores que hayan comprado tierra muy barata y, sobre todo, que tengan experiencia en construir vivienda de interés social. De otra manera, se van a meter en un problema económico y no van a cumplir”, comentó el especialista.

Descartó que se repitan prácticas de sexenios pasados en los que se construyó vivienda en zonas alejadas de los centros de trabajo, ya que se establecieron polígonos de contención, “pero sí puede provocar una calidad pobre en los materiales y esto va en total detrimento del consumidor”.

Suelo caro y escaso

De acuerdo con Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, el límite de 630,000 pesos resulta inviable en las principales ciudades del país, donde la demanda habitacional es alta, pero el suelo es escaso y costoso.

“Hay terrenos baratos en algunas entidades, pero carecen de desarrollo urbano. Puede haber negociaciones para la regularización a través del sistema de propiedades del Estado, pero en las ciudades se podrían enfrentar restricciones”, apuntó Trejo.

Según la AMPI, construir una casa básica en zonas metropolitanas supera fácilmente 1 millón de pesos, lo que deja en duda la viabilidad del programa del Infonavit en entornos urbanos consolidados.

“El tope además de injusto está muy generalizado, en zonas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey será muy difícil llegar al precio que estableció el Infonavit. Algunos desarrolladores han hecho sus corridas financieras, y comentan que con sus costos actuales no les alcanza para hacer vivienda económica”, comentó el especialista.

Barrera en trámites

Además del costo del suelo existen obstáculos adicionales para construir una casa de nivel social, como el encarecimiento de la mano de obra, los materiales y la tramitología.

Si bien, el gobierno federal, a través del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha prometido apoyo en procesos administrativos, éstos no se pueden exentar.

“El Infonavit está enfrentando el problema que tienen los desarrolladores: los trámites son tardados y costosos. Quizá sea hasta el siguiente año que vamos a ver más construcción, porque hay muchos proyectos, pero no muchos permisos. Es un círculo vicioso que también pega a la Vivienda del Bienestar”, advirtió el presidente de la AMPI.

Primera entrega de vivienda barata

La semana pasada, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, realizó la entrega de las primeras 80 casas que forman parte del programa Vivienda para el Bienestar impulsado por el gobierno de México.

Desde Tabasco, el funcionario público celebró que los primeros beneficiarios de este programa social a partir de este día cuentan ya con un patrimonio propio; incluso, se describió cómo son las casas que cada derechohabiente de esta dependencia puede tener.

Se hizo énfasis en que las primeras viviendas que forman parte de este programa social, se entregan justo en el primer año de gobierno de lClaudia Sheinbaum. Además, Romero Oropeza remarcó que, tras haberse hecho el anuncio sobre estas casas que se reitera, son 80, en solo tres días se vendió el 67% de ellas, lo que demostró un gran interés por parte de los trabajadores.

«Hay que recodar que, conforme a sus instrucciones presidenta, estas casas son de 60 metros, dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio y cuentan con todos los servicios», remarcó el director de Infonavit.

En ese sentido, se enfatizó que el valor comercial de estos inmuebles supera el millón de pesos; sin embargo, gracias a que se impulsó Vivienda para el Bienestar, el costo promedio es de 600 mil pesos.