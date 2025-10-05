La presidenta Sheinbaum exhibe Zócalo lleno a quienes la critican

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En medio de un creciente contexto de críticas y evidentes presiones internas y externas que advierten el fin de la democracia y el surgimiento de un Estado autocrático bajo su mandato en México, pero sobre todo por las graves consecuencias de la desarticulación judicial que dejó al descubierto una red de huachicoleo fiscal surgida desde la cúpula de la secretaría de Marina y de la Dirección de Aduanas que involucra no solo a un par de secretarios de Estado, sino a gobernadores, alcaldes y líderes en Senado y Cámara Diputados con el robo y comercialización de gasolinas ilegales, cuyo monto ya rebasa los 700 mil millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su primer año de gobierno con un lleno al tope de la Plaza de la Constitución y un discurso en que reitera su alineación total con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y para advertirle a EU que no se tolerará ninguna injerencia o acción militar en este país.

En una intervención de casi una hora, la mandataria informó sobre lo que ella ve como sus logros y retos, y adelantó sus proyectos.

Entre quienes la acompañaron destacó la presencia de Adán Augusto López, quien siempre sonriente se sentó en un corralito en el que estuvo con otros senadores y que fue colocado atrás de la línea de sillas que fueron ocupadas por los gobernadores de todos los partidos.

En horas anteriores se había especulado que el coordinador de la bancada de Morena en la cámara Alta no sería invitado debido a los escándalos que lo acompañan.

En el estrado sólo faltaron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Seguridad, Omar García Harfuch. Nadie explicó el motivo de sus ausencias.

Llamó la atención que en la fila del gabinete el más alejado y desdeñado fue Lázaro Cárdenas, quien ni al principio ni al final hizo el menor intento de acercarse a la mandataria ni para darle la bienvenida ni la despedida.

Los más cercanos y apapachados por la Presidenta fueron, sin duda, los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales y el general Ricardo Trevilla, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En esta ocasión se vio que el que ha ganado soltura y se ha mantenido en los espacios correctos, fue el esposo de la mandataria, Jesús María Tarriba, quien ya no se le atravesó y hasta se atrevió sonriente a acercarse a saludar y tomarse selfies con los asistentes.

The NYT retoma excesos y opulencias de morenistas

La crítica nacional -que proliferó en medios y redes sociales mexicanos las semanas de vacaciones anteriores-, por la exhibición de viajes a todo lujo y estancias en Europa y oriente de personajes de Morena, quienes con ello tiraron por la borda el postulado de su líder máximo de “por el bien de todos, primero los pobres”, fue retomada a fines de la semana anterior en su primera plana por The New York Times.

Los lujos e ingresos millonarios, la abierta e inocultable opulencia de algunos líderes de Morena, el partido que hoy gobierna en México, chocaron de frente a los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Luisa María Alcalde, dirigente de su partido, quienes tuvieron que salir a llamar durante días a la humildad a sus militantes.

James Wagner, firmante del artículo, indica que en la mayoría de los viajes y gastos de morenistas, el costo millonario de sus viajes no empata con sus ingresos.

“La desconexión entre las declaraciones públicas de los funcionarios de Morena y los estilos de vida de sus políticos ha creado una tormenta en México y frustración entre los mexicanos”.

The New York Times retoma los casos del hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y el reporte de gastos por su estancia en un lujoso y caro hotel en Tokio”, así como el del senador Adán Augusto López y el ingreso irregular por casi 4.3 millones de dólares en ingresos privados entre 2023 y 2024. El diario rescata, igual los costosos y lujosos viajes del ex líder de Morena y titular de Educación, Mario Delgado, a Portugal, y del diputado Ricardo Monreal a España o la compra inexplicable del neomorenista Gerardo Fernández Noroña de una casa en Tepoztlán, Morelos.

Las vicisitudes de una cancelación

La fragilidad de un concierto o evento artístico es tal, que las empresas vendedoras de boletos terminan por ampararse en los buenos oficios de Dios. La torcedura de un pie, las agruras que se convierten en minutos en un severo dolor estomacal y este en una apendicitis o peritonitis o un resfriado que termina por impedirle al artista hablar y menos cantar, o una tristeza repentina que se transforma en una severa depresión, son tan frecuentes, que quienes comercializan los eventos terminan por contratar a experimentados médicos, psicólogos y psiquiatras para dictaminar en minutos cuando deben cancelar esa presentación.

Cada caso representa luego pérdidas de millones y el desprestigio de las boleteras.

Eso le ocurrió a la boletera Full pass con la cancelación hace días del concierto de After life considerado como un festival de música electrónica donde la empresa recibió el pago por 27 mil boletos que luego provocaron 265 quejas ante Profeco por no recibir el reembolso correspondiente, de las cuales ya se solucionaron 40 y 217 están pendientes.

Para Full pass, estas cancelaciones son una pesadilla porque el reembolso se enfrenta a toda una serie de procesos insospechados como que la tarjeta con que se compró fue cancelada días después o se hizo vía tarjetas no nominativas que no permiten localizar al usuario, o fueron pagados por terceros, o por algún familiar o conocido, o de plano, por revendedores, lo que cancela la recuperación del dinero.

Hoy, Full pass espera que los afectados en este caso se comuniquen directamente para poder hacerles su reembolso. ¡Vaya lío!

