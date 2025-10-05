¿Para qué más partidos?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Entusiasmados, varios nuevos partidos políticos buscan su reconocimiento como tales y tener el aval de las autoridades electorales para participar en los comicios federales del 2027.

Son muchos y parió la abuela sentencia la añeja frase que puede usarse para compararla con lo que sucede en el ámbito políticos de los partidos.

Y es que la formación de otros partidos es siempre la misma consigna que buscan una serie de personajes que pretenden encabezar una nueva formación que les allegue poder y dinero.

Se trata de personajes que ya no encajaban en los partidos que militaban, que les fue retirada la confianza y perdieron posiciones de liderazgo, mientras que otros vieron cómo desaparecía la organización política en la que militaban, por malos resultados en las urnas.

Unos y otros se juntan, deciden buscar nuevos horizontes, aunque no siempre obtienen el propósito esperado.

Algunos de ellos se quedan sin poder completar el registro, sea por falta de militantes o simpatizantes y otros más superan la primera barrera que es el registro condicionado, participan en unos comicios y son rechazados en las urnas, pues ofrecen lo mismo que otros partidos con más tiempo, por lo que no logran el registro definitivo.

Lo peor que les puede pasar es que no logren alguna de las condiciones anteriores para participar y convencer al electorado, ya que la amenaza se cierne sobre ellos.

Dentro de los cambios que se contemplan en la reforma electoral se encuentran algunos preceptos que moverían las estructuras de los partidos políticos, los actuales y los de nuevo registro.

Se pretende que los partidos ya no puedan disfrutar de tantas canonjías como lo hacen ahora, principalmente en el presupuesto que les es otorgado por el gobierno.

Dentro de los cambios se considera reducir o, si es posible, desaparecer el subsidio que reciben de acuerdo a los lineamientos que tiene el INE.

Se pretende desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales y ya se acordó que las posiciones de elección popular no tengan la reelección consecutiva, como hasta ahora.

Eso podría desanimar a los que buscan participar en una nueva organización política y que ya han militado en varios partidos, algunos desaparecidos y otros que estarían a punto de hacerlo.

Si a eso se agrega que los partidos para conservar su registro deberán obtener como mínimo el tres por ciento del total de los sufragios, se verá que son muchos inconvenientes que deberán de sacudirse.

Por lo pronto, los pretendidos nuevos organismos políticos se encuentran a la pepena de militantes, pues tienen únicamente hasta mediados de enero para reunir las condicionantes que piden las autoridades electorales para darle el registro condicionado que considera la realización de doscientas asambleas distritales y las firmas de 256 mil ciudadanos que no tengan militancia en otros partidos.

La movilización logró su propósito y la reunión masiva en la Plaza de la Constitución fue multitudinaria, como lo acostumbran los partidos políticos. Morena mostró músculo y que los problemas internos se pueden dilucidar al interior y no permean hacia fuera.

