Caribe mexicano se prepara para recibir a más paseantes alemanes

En temporada de invierno

La aerolínea Lufthansa reactivará vuelos directos a Cancún de noviembre a febrero

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano se alista para una temporada invernal con fuerte presencia alemana. Autoridades turísticas y el Consulado de Alemania en Quintana Roo anticipan un incremento del 35% en la llegada de turistas germanos a Cancún entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

La aerolínea Lufthansa reactivará sus vuelos directos hacia Cancún a partir de noviembre, lo que facilitará el arribo desde Alemania. También se espera que Condor retome operaciones, fortaleciendo la conectividad con Europa. Según Grace Arhes, cónsul de Alemania en el estado, esta reactivación coincide con la temporada de descanso en Alemania, cuando miles de viajeros buscan climas cálidos y experiencias culturales fuera de Europa.

Además, la diplomática señaló que las dificultades para obtener visas hacia Estados Unidos podrían beneficiar a Quintana Roo como destino alternativo para el turismo europeo, especialmente en la zona norte del estado.

Los turistas alemanes destacan por sus estancias prolongadas -de dos semanas hasta tres meses- y por un gasto superior al promedio. A diferencia de otros mercados, no se limitan al esquema de “todo incluido”, sino que buscan experiencias auténticas: gastronomía local, naturaleza, cultura y contacto con comunidades.

Este perfil ha llevado a las autoridades a reforzar la promoción de destinos dentro de Quintana Roo que van más allá de Cancún, como zonas arqueológicas, reservas naturales y pueblos con herencia maya. El objetivo es diversificar la oferta y atraer a un visitante más consciente y comprometido.

Durante la temporada baja de 2025, el promedio mensual de turistas alemanes fue de 14 mil. Para el invierno, se espera que esta cifra alcance los 20 mil visitantes mensuales, lo que representa el aumento proyectado del 35%3. Esta afluencia no solo implica mayor ocupación hotelera, sino también un impulso a restaurantes, operadores turísticos, transporte y comercio local.

Además del impacto económico, Alemania mantiene vínculos de cooperación con Quintana Roo en temas ambientales —como el manejo del sargazo— y sociales, incluyendo programas de justicia para mujeres.

Alistan el Oktoberfest 2025

Cancún se convierte en sede de una de las fiestas más emblemáticas de la cultura bávara: el Oktoberfest. Con una mezcla vibrante de cerveza artesanal, gastronomía típica, música en vivo y ambiente familiar, el festival se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en el Estadio Andrés Quintana Roo, consolidándose como una cita anual para locales y turistas.

Cristofer Espinoza Schute, director del comité organizador, destacó que el evento es mucho más que una feria: “Es una celebración cultural que honra las tradiciones alemanas y fortalece los lazos entre nuestras comunidades”. En Quintana Roo residen al menos 4 mil ciudadanos alemanes, lo que convierte al festival en un punto de encuentro para compartir identidad y alegría.

Este año se espera la asistencia de más de 4 mil personas, superando los 3 mil participantes registrados en 2024. La sede será nuevamente el Estadio Andrés Quintana Roo, que el sábado 11 ofrecerá un atractivo doble: Oktoberfest y partido de fútbol.

El festival contará con cinco stands gastronómicos, incluyendo dos especializados en salchichas, papas y chamorros, y uno de panadería tradicional alemana. Además, estudiantes de gastronomía de dos universidades locales participarán preparando platillos típicos como bratwurst, pretzels y strudel.

La música será protagonista con la llegada de un grupo alemán reconocido por su repertorio tradicional, que aterrizará en Cancún un día antes del evento. También se presentarán bandas locales y el comediante Paul “El Alemán”, famoso por su humor en redes sociales, quien promete arrancar carcajadas con su estilo irreverente.

El Oktoberfest abrirá sus puertas de 16:00 a 02:00 horas ambos días. El costo de entrada será de 300 pesos por persona, y los boletos estarán disponibles en taquillas del estadio y plataformas digitales.

El evento cuenta con el respaldo del Consulado de Alemania en Quintana Roo, que promueve este tipo de iniciativas como parte de su agenda cultural. “Queremos que la comunidad cancunense viva la alegría del Oktoberfest como se vive en Múnich”, expresó la cónsul Grace Arens en ediciones anteriores.

El Oktoberfest nació el 12 de octubre de 1810 en Múnich, como parte de los festejos por la boda del príncipe Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Desde entonces, se ha convertido en una de las celebraciones más emblemáticas del mundo, replicada en decenas de países.