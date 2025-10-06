Continúan los cortes de energía eléctrica en la zona sur de Q. Roo

Alarma entre empresarios turísticos

Fallas en el suministro afectan a comercios, familias y dañan la imagen del destino

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Los apagones registrados en la zona sur de Quintana Roo han encendido las alarmas entre empresarios turísticos, quienes advierten que las fallas en el suministro eléctrico no solo afectan a las familias locales, sino que comprometen la experiencia de los visitantes y dañan la imagen del destino. Restaurantes, hoteles y comercios han reportado pérdidas económicas, cancelaciones y quejas por parte de turistas que enfrentan cortes prolongados de luz en plena temporada alta.

Raúl Andrade Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, señaló que los apagones han sido constantes en Chetumal y Bacalar, generando afectaciones en equipos, servicios y reputación. “Un turista que tiene una mala experiencia suele hablar de ella. Si no es buena, la guarda para eso mismo. Trabajamos de la mano para evitarlo”, expresó.

Ante las reiteradas denuncias del sector turístico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desplegado brigadas de atención en la región sur del estado. Los trabajos incluyen limpieza de áreas, poda de árboles, sustitución de líneas y transformadores. Sin embargo, los empresarios consideran que estas acciones deben ser permanentes y preventivas, no solo reactivas.

“Nosotros hemos venido solicitando continuamente que se realicen trabajos de mantenimiento y que se doten de brigadas disponibles. Ahora tienen flotillas más grandes y esperamos que todo ese trabajo mitigue los apagones”, agregó Andrade Angulo.

De acuerdo con datos de la CFE y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante 2025 se han registrado más de 300 reportes diarios por fallas eléctricas en Quintana Roo, afectando a más de 2 millones de personas en los 11 municipios del estado. Aunque los cortes son esporádicos, en zonas como Playa del Carmen y Cancún también se han reportado interrupciones prolongadas que han generado protestas ciudadanas.

En Chetumal, el caso más grave se presentó el viernes pasado, cuando la interrupción del suministro eléctrico se extendió por varias horas y afectó también a Yucatán y Campeche. Vecinos de la Supermanzana 237 en Cancún incluso retuvieron a trabajadores de la CFE exigiendo la reconexión inmediata del servicio.

Los apagones no solo afectan la operación de los negocios turísticos, sino también la economía familiar. Según estimaciones de organizaciones ciudadanas, las pérdidas por alimentos descompuestos, electrodomésticos dañados y gastos imprevistos pueden oscilar entre 300 y 800 pesos diarios por hogar. En algunos casos, los residentes han tenido que pagar noches de hotel ante la falta de solución, lo que representa un gasto adicional y un desgaste emocional considerable.

El turismo en Quintana Roo depende de una infraestructura sólida que garantice servicios básicos como la electricidad. Los apagones en el sur del estado no solo afectan la operación de hoteles y restaurantes, sino que comprometen la experiencia del visitante y la reputación del destino. La respuesta de la CFE, aunque necesaria, debe ir acompañada de una estrategia integral que incluya mantenimiento constante, inversión en infraestructura y coordinación con el sector turístico.

La imagen de Quintana Roo como destino confiable está en juego. Y en una industria donde la experiencia lo es todo, cada apagón representa una oportunidad perdida.