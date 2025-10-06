Finaliza temporada de arribo masivo de sargazo

Tras meses de combate intensivo

Cancún.- Con la entrada de los primeros frentes fríos y el cambio en las corrientes marítimas, la temporada de arribo masivo de sargazo ha concluido oficialmente en Quintana Roo. Así lo confirmaron autoridades estatales, quienes celebraron el cierre de una etapa que, aunque menos intensa que lo previsto, exigió una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

La gobernadora Mara Lezama Espinoza informó que, de enero a septiembre de 2025, se recolectaron 84 mil 923 toneladas de sargazo en las playas del estado. Playa del Carmen fue el municipio más afectado, con 31 mil 190 toneladas, mientras que Lázaro Cárdenas registró el menor volumen, con apenas 102 toneladas.

La Secretaría de Marina (Semar), a través del contralmirante Topiltzin Tlacaeletl Flores Jaramillo, detalló que para esta temporada se instalaron más de 9 mil metros de barreras anti-sargazo, se desplegaron 380 elementos activos, 11 embarcaciones menores y tres buques especializados. Estas acciones permitieron contener buena parte del alga antes de que impactara directamente las playas.

Además, el Centro de Monitoreo del Sargazo jugó un papel clave en la planificación y respuesta rápida ante los recales, lo que permitió mejorar la eficiencia en la recolección y minimizar el impacto en destinos turísticos como Cancún, Tulum y Costa Mujeres.

Aunque se esperaba una temporada más complicada, el volumen total de sargazo fue menor al proyectado. Sin embargo, la cifra recolectada representa un récord frente a años anteriores: en 2022 se recogieron 65 mil 646 toneladas; en 2023, 51 mil 309; y en 2024, 40 mil 992.

La gobernadora Lezama destacó que este resultado se debe tanto a la intensidad de los recales como a la mejora en las estrategias de contención. “Ha sido una temporada complicada, pero gracias al trabajo conjunto y a las nuevas sargaceras de aguas profundas, logramos contener buena parte del alga y recolectarla antes de que impactara nuestras playas”, señaló.

Oscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, recordó que el sargazo es un fenómeno global vinculado al cambio climático. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, puede afectar hasta en un 11.6% del Producto Interno Bruto de Quintana Roo, lo que equivale a unos 2 mil millones de dólares.

Ante este panorama, el gobierno estatal trabaja con universidades y especialistas para transformar el sargazo en insumos como biogás, bioetanol y materiales de construcción, apostando por una economía circular que convierta el problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible.